Крикунов: у ЦСКА была задача — вернуть серию с «Металлургом» в Москву

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и «Металлургом».

«Я думаю, что задача у ЦСКА была понятная — вернуть серию в Москву. Этого они добились. Сейчас будет задача выровнять и уйти в седьмой матч. Шестая игра была равная, не сказал бы, что у кого-то было преимущество», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По его мнению, основному вратарю армейцев Ивану Федотову необходимо было дать больше времени на восстановление после Олимпиады в Пекине.

«В пятой встрече ЦСКА был более заточен на атаку», — заключил Крикунов.

Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» победой московской команды (3:2). Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды с Урала.

Шестая игра состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» Петерис Скудра подвёл итог пятого матча между ЦСКА и «Металлургом».