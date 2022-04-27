Крикунов: у ЦСКА была задача — вернуть серию с «Металлургом» в Москву

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал итоги пятого матча финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и «Металлургом».
Крикунов: у ЦСКА была задача — вернуть серию с «Металлургом» в Москву
  • globallookpress.com

«Я думаю, что задача у ЦСКА была понятная — вернуть серию в Москву. Этого они добились. Сейчас будет задача выровнять и уйти в седьмой матч. Шестая игра была равная, не сказал бы, что у кого-то было преимущество», — цитирует Крикунова «Чемпионат».

По его мнению, основному вратарю армейцев Ивану Федотову необходимо было дать больше времени на восстановление после Олимпиады в Пекине. 

«В пятой встрече ЦСКА был более заточен на атаку», — заключил Крикунов.

Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» победой московской команды (3:2). Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды с Урала. 

Шестая игра состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».

Ранее главный тренер казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» Петерис Скудра подвёл итог пятого матча между ЦСКА и «Металлургом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить