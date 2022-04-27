Крикунов: у ЦСКА была задача — вернуть серию с «Металлургом» в Москву
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«Я думаю, что задача у ЦСКА была понятная — вернуть серию в Москву. Этого они добились. Сейчас будет задача выровнять и уйти в седьмой матч. Шестая игра была равная, не сказал бы, что у кого-то было преимущество», — цитирует Крикунова «Чемпионат».
По его мнению, основному вратарю армейцев Ивану Федотову необходимо было дать больше времени на восстановление после Олимпиады в Пекине.
«В пятой встрече ЦСКА был более заточен на атаку», — заключил Крикунов.
Напомним, встреча прошла в Магнитогорске на «Арене Металлург» победой московской команды (3:2). Счёт в серии стал 3-2 в пользу команды с Урала.
Шестая игра состоится 28 апреля на столичном стадионе «ЦСКА Арена».
Ранее главный тренер казахстанского клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) «Сарыарка» Петерис Скудра подвёл итог пятого матча между ЦСКА и «Металлургом».