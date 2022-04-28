ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счёт серии финала плей-офф КХЛ

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Московский ЦСКА одержал победу над «Металлургом» в шестом матче серии финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубка Гагарина.
ЦСКА обыграл «Металлург» и сравнял счёт серии финала плей-офф КХЛ
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Встреча прошла в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 2:1.

В составе московского клуба отличились Владислав Каменев (4-я минута) и Михаил Григоренко (14-я). В обоих случаях результативными передачами отметился Сергей Плотников. За «Магнитку» шайбу забросил Андрей Чибисов (40-я).

Решающая седьмая игра между командами состоится 30 апреля в Магнитогорске на «Арене Металлург».

Ранее двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о развитии хоккея в России.

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