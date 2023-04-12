Гол Соркина на 13-й секунде, два паса Каменева и сухарь Рейдеборна: ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА в родных стенах обыграл СКА в шестом матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Москвичи усилиями Максима Соркина открыли счёт уже на 13-й секунде встречи и в дальнейшем только наращивали преимущество. При этом Константин Окулов отметился голом в четвёртой игре подряд, а Владислав Каменев отдал две результативные передачи. Одним из главных героев матча стал и голкипер хозяев Адам Рейдеборн, отразивший все 22 броска и оформивший четвёртый сухарь в плей-офф.

В День космонавтики ЦСКА получил отличную возможность поставить точку в финальном противостоянии Западной конференции Кубка Гагарина со СКА на домашней арене. 10 апреля подопечные Сергея Фёдорова одержали разгромную победу на выезде и вырвались вперёд в серии — 3-2. С другой стороны, петербуржцы в нынешнем сезоне плей-офф уже обыгрывали столичных армейцев в гостях, в четвёртом матче, и тогда также восстановили равновесие в счёте, а потому не собирались сдаваться.

А Роман Ротенберг пытался снять груз ответственности со своих подопечных и даже заявил, что предыдущая встреча стала для них лучшей.

«Нам нужно убрать свои ошибки — и всё будет хорошо. Готовимся к следующей игре. Следующая игра — самая важная, поэтому готовимся», — подчёркивал тренер.

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Сам специалист пошёл на очередные эксперименты и серьёзно перетряхнул состав. Помимо отстранённых от работы с основой Никиты Гусева и Дамира Жафярова, даже в заявку не попал Игорь Ожиганов. При этом нетронутым осталось лишь второе звено, а все остальные претерпели изменения. Так, в первом компанию Марату Хайруллину составили Марат Хуснутдинов и Дмитрий Яшкин. В третьем сыграли Эмиль Галимов, Николай Прохоркин и Евгений Кетов, а в четвёртом — Николай Поляков, Василий Глотов и Никита Комаров. Более того, он только во второй раз в нынешнем розыгрыше плей-офф доверился Владиславу Подъяпольскому на последнем рубеже.

Фёдоров, напротив, вновь предпочёл не трогать ростер и сделал лишь одну перестановку: место Василия Дроныка в четвёртой паре защитников занял Прохор Полтапов.

Матч начался для хозяев идеально. Уже на 13-й секунде они открыли счёт. После несильного наброса Никиты Нестерова от правого борта спокойно расположившийся у ворот Максим Соркин подправил шайбу, и та рикошетом ото льда запрыгнула в ворота мимо растерянного Подъяпольского. Данный гол оказался вторым по скорости в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Быстрее, на 11-й секунде, отличался лишь Константин Пушкарёв из «Барыса» в 2017-м.

После такого провального старта гости вынуждены были идти вперёд с удвоенным желанием. На руку им оказалось раннее удаление Владислава Каменева за задержку соперника клюшкой. Но реализовать большинство не удалось. Петербуржцы совершили только пару бросков по чистому льду, с которыми без проблем справился Адам Рейдеборн. Вскоре москвичи снова остались в меньшинстве, после того как Андрей Светлаков сыграл высоко поднятой клюшкой, но менее чем чем через минуту нарушение допустил Александр Волков, и составы уравнялись, а затем и ЦСКА получил возможность побыть в большинстве.

В целом СКА владел преимуществом и провёл в чужой зоне более пяти минут, но создал не так много опасных моментов. Как правило, соперники принимали броски на себя и не позволяли шайбе дойти до Рейдеборна. Если же шведу приходилось выручать, то не в безнадёжных ситуациях. Огорчить его удалось лишь Глотову незадолго до перерыва, но судья отменил взятие ворот из-за ранее зафиксированного офсайда.

А вот столичные армейцы упустили реальную возможность отличиться. Соркин, получив прекрасную передачу из глубины в формате игры «четыре на четыре», убежал практически один на один с Подъяпольским, но достаточно бесхитростно бросил в дальний, и голкипер справился с угрозой.

Во втором периоде гости ещё усилили давление на чужие ворота. Теперь при любой удобной возможности они старались бросать по чужим воротам и в итоге ушли на перерыв с солидным преимуществом по этому показателю — 44 против 32. Рейдеборн в целом справлялся с угрозой. Вспоминается лишь эпизод, когда после щелчка Степана Фальковского со средней дистанции шайба проскользнула сквозь амуницию вратаря, но его подстраховали партнёры. У ЦСКА в данном отрезке не было даже подобия контригры.

Сильно помог хозяевам Хайруллин, зацепивший убегавшего вперёд оппонента и получивший две минуты. Они вполне могли реализовать большинство. Самый явный шанс упустил Михаил Григоренко. Нападающий завершал комбинацию броском с довольно острого угла и попал в штангу.

Несмотря на это, столичные армейцы вернули уверенность в себе и наконец наладили контрвыпады. И уже на 31-й минуте им удалось удвоить разницу в счёте. Вся атака была разыграна как по нотам. Каменев совершил перехват в своей зоне и выполнил потрясающий заброс в чужую к левому борту Сергею Плотникову. Тот развернулся и отдал идеальную передачу на ход оставшемуся в полном одиночестве у ворот Константину Окулову. Последний же не побоялся сыграть красиво, обвёл вратаря и послал шайбу в пустой створ. Спешивший на помощь Подъяпольскому защитник лишь сдвинул ворота. А Окулов отметился голом в четвёртом поединке подряд.

После этого подопечные Фёдорова даже завладели инициативой и могли отличиться ещё. Например, после выстрела Фредрика Классона из левого круга шайба просочилась под мышкой у Подъяпольского и упала прямо на пятак, но добить её в створ оказалось некому. Вскоре петербуржцы пришли в себя и продолжили штурм ворот Рейдеборна, но швед действовал выше всяких похвал.

В начале заключительного периода гости, казалось, получили прекрасную возможность сократить отставание из-за удаления Классона за удар коленом. Но игру в большинстве они полностью провалили. Более того, всё тот же Соркин мог оформить дубль после прострела партнёра от левого борта, если бы не Подъяпольский. СКА не создал ничего. И тут сразу вспомнился Гусев, который входил в первое звено при игре в большинстве и забросил немало шайб. Однако без него подопечные Ротенберга отличились в неравных составах лишь раз.

Как наказывать соперника за нарушения, ЦСКА продемонстрировал всего через пару минут, когда Даррен Диц с дальней дистанции отправил шайбу точно в дальнюю девятку без шансов для вратаря. Второй результативной передачей в матче отметился Каменев, который благодаря этому теперь с 12 очками (8 + 4) делит 11-е место в гонке бомбардиров плей-офф как раз с Гусевым. У игроков СКА после этого начали сдавать нервы. Например, Пашнин за своими воротами опасно атаковал Матвея Гуськова и едва на нанёс ему травму, а заодно заработал малый дисциплинарный штраф.

В концовке гости атаковали скорее по инерции, однако шанс им предоставил Владислав Провольнев, почти за пять минут до конца основного времени совершивший подножку. СКА моментально снял Подъяпольского. Но тут же нарушение допустил Зыков, и в двойном большинстве петербуржцы поиграли совсем недолго.

В результате забросить им так и не удалось. Во многом этому поспособствовал Рейдеборн, совершивший невероятные 22 сейва и отыгравший на ноль четвёртый матч в нынешнем сезоне плей-офф. В свою очередь, ЦСКА, одержавший юбилейную, 100-ю победу под руководством Фёдорова, в шестой раз пробился в финал Кубка Гагарина, где померится силами с «Ак Барсом». Первые две встречи состоятся 17 и 19 апреля в Казани.