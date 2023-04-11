КХЛ опубликовала расписание финала розыгрыша Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала расписание финала розыгрыша Кубка Гагарина.

Первый матч состоится 17 апреля. После финалисты сыграют 19, 21 и 23 апреля. При необходимости дополнительные встречи проведут 25, 27 и 29 апреля.

Пока известен лишь один финалист розыгрыша Кубка Гагарина — казанский «Ак Барс». Команда одержала победу над омским «Авангардом» в полуфинале Восточной конференции.

Вторую путёвку в финал разыгрывают столичный ЦСКА и санкт-петербургский СКА. Если подопечные Сергея Фёдорова одержат победу, то первые два матча с «Ак Барсом» пройдут в Москве, следующие два — в Казани. 

Следующий матч ЦСКА — СКА состоится 12 апреля в Москве. Счёт в серии 3-2 в пользу московской команды. 

Ранее нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оформил хет-трик в пятой встрече финальной серии Западной конференции со СКА.

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