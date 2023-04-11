Только Зарипов и Мозякин забросили больше шайб в плей-офф КХЛ, чем форвард ЦСКА Григоренко

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко оформил второй в карьере хет-трик в пятой встрече финальной серии Западной конференции со СКА.

Форвард забросил 38-ю, 39-ю и 40-ю шайбы в карьере в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), благодаря которым вышел на третье место по количеству голов в истории розыгрыша Кубка Гагарина.

Больше Григоренко забросили экс-капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов (57 в 154) и бывший нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин (68 в 157).

Пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА прошёл в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 7:3 победой столичных армейцев. Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующая встреча состоится 12 апреля в Москве.

Ранее нападающий ЦСКА Сергей Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина.