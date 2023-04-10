Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории Кубка Гагарина

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Нападающий ЦСКА Сергей Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина.
Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории Кубка Гагарина
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Плотников набрал в Кубке Гагарина 73 очка, обойдя бывшего нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо (72 очка).

Лучшим бомбардиром в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остаётся экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, в активе которого 172 очка.

Пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА прошёл в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 7:3 победой столичных армейцев. Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующая встреча  состоится 12 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что пятый матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА завершился массовой стычкой.

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