Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории Кубка Гагарина

Нападающий ЦСКА Сергей Плотников вошёл в десятку самых результативных игроков в истории розыгрышей Кубка Гагарина.

Плотников набрал в Кубке Гагарина 73 очка, обойдя бывшего нападающего «Ак Барса» Джастина Азеведо (72 очка).

Лучшим бомбардиром в истории плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) остаётся экс-форвард магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, в активе которого 172 очка.

Пятый матч 1/2 финала плей-офф КХЛ между ЦСКА и СКА прошёл в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 7:3 победой столичных армейцев. Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующая встреча состоится 12 апреля в Москве.

Ранее сообщалось, что пятый матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА завершился массовой стычкой.