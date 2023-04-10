Пятый матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА завершился массовой стычкой

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ЦСКА нанёс разгромное поражение СКА в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Пятый матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА завершился массовой стычкой
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

После финальной сирены хоккеисты команд устроили массовую потасовку, которую быстро удалось устранить судейству.

Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:3.

В составе победителей отличились Андрей Светлаков, Максим Мамин, дубль оформил Константин Окулов, Михаил Григоренко стал автором хет-трика.

У команды из Северной столицы шайбы забросили Александр Никишин, Эмиль Галимов и Александр Волков.

Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч состоится 12 апреля в Москве.

Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о будущем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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