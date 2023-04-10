Пятый матч плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА завершился массовой стычкой
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После финальной сирены хоккеисты команд устроили массовую потасовку, которую быстро удалось устранить судейству.
Игра проходила в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 7:3.
В составе победителей отличились Андрей Светлаков, Максим Мамин, дубль оформил Константин Окулов, Михаил Григоренко стал автором хет-трика.
У команды из Северной столицы шайбы забросили Александр Никишин, Эмиль Галимов и Александр Волков.
Таким образом, счёт в серии стал 3-2. Следующий матч состоится 12 апреля в Москве.
Ранее хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился мнением о будущем драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).