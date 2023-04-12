ЦСКА в пятый раз подряд вышел в финал плей-офф КХЛ

Московский ЦСКА переиграл на своём льду петербургскому СКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра на «ЦСКА-Арене» завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Сергея Федорова и в пятый раз вышел в финал Кубка Гагарина.

Шайбы забросили Максим Сорокин (первая минута), Константин Окулов (31-я), Даррен Диц (46-я).

Счет в серии стал 4-2 в пользу команды из Москвы.

ЦСКА и «Ак Барс» сыграют два первых матча финала Кубка Гагарина в Казани 17 и 19 апреля. Серия продлится до четырех побед.

Ранее сообщалось, что Соркин забросил самую быструю шайбу в истории ЦСКА в плей-офф КХЛ.