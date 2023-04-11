Форменный разгром: ЦСКА переломил ход матча со СКА и вышел вперёд в полуфинальной серии Кубка Гагарина

ЦСКА на выезде обыграл СКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. Москвичи пропустили две шайбы в дебюте, но ещё до перерыва ответили на них точными бросками Андрея Светлакова и Михаила Григоренко. Во втором периоде последний вывел столичных армейцев вперёд. А в заключительном игровом отрезке гости довели дело до разгрома. Григоренко оформил хет-трик, а Константин Окулов — дубль. Также чужие ворота удалось поразить Максиму Мамину. Отличный матч провёл голкипер ЦСКА Адам Рейдеборн, отразивший 40 бросков.

Финальные серии конференций Кубка Гагарина в нынешнем сезоне получаются абсолютно непохожими друг на друга. Если на Востоке «Ак Барс» в пяти матчах сломил сопротивление «Авангарда» и получил немало времени для отдыха перед битвой за трофей, то на Западе борьба обещает продолжаться до последнего. ЦСКА дважды выходил вперёд, но СКА находил в себе силы отыгрываться.

Важность новой встречи для соперников сложно было переоценить. Москвичи имели отличную возможность вновь повести в счёте и попытаться закончить противостояние дома. Петербуржцам же необходимо было впервые склонить чашу весов на свою сторону, чтобы пошатнуть уверенность действующих чемпионов в себе.

На руку им должно было пойти возвращение в строй Николая Прохоркина, не выходившего на лёд со 2 апреля. Форвард занял место в четвёртом звене вместе с Эмилем Галимовым и Евгением Кетовым. А вот выведенные из обоймы Дамир Жафяров и Никита Гусев в состав не вернулись. Более того, по информации СМИ, Никита может покинуть клуб. А вот ЦСКА, в отличие от соперника, не сделал ни одной перестановки в составе.

Начало матча полностью осталось за СКА. Петербуржцы сделали ставку на свой фирменный силовой хоккей и быстро проходили центральную зону, не встречая сопротивления со стороны соперников. При этом каждую атаку они стремились довести до броска и упустили пару опасных моментов только благодаря мастерству Адама Рейдеборна. Например, заняв верную позицию в воротах, он парировал щелчок Захара Бардакова с пятака.

Но на седьмой минуте хозяева всё же открыли счёт, причём в куда менее очевидной ситуации. Александр Никишин подхватил шайбу на синей линии и, чуть продвинувшись вперёд, отправил её точно в дальнюю девятку без шансов для шведа. А уже спустя 37 секунд подопечные Романа Ротенберга удвоили преимущество. На этот раз Галимов замкнул пас вернувшегося в строй Прохоркина.

Сразу же возникли мысли о тайм-ауте, ведь у столичных армейцев не получалось ничего. Так, к моменту с первым голом они нанесли всего один бросок, да и в целом в стартовом отрезке сильно уступили по этому показателю — 10:17. У них абсолютно не получался выход из обороны, а оппоненты при потерях грамотно включали высокий прессинг.

Тем неожиданней оказался выстрел дуплетом от ЦСКА за 53 секунды. Сначала гости провели контратаку, и Андрей Светлаков после отскока от лицевого борта нанёс точный выстрел, а затем Михаил Григоренко, получив, казалось, не лучший пас от Максима Мамина, заковырял шайбу в сетку с близкой дистанции. Такого развития событий не ожидал никто. К чести хоккеистов СКА, они быстро пришли в себя и ещё до перерыва могли снова вырваться вперёд. Но после щелчков Галимова и Бардакова ЦСКА выручили штанги.

Во втором отрезке скорости значительно упали, и это пошло на руку москвичам. Они намного легче прерывали чужие атаки и не позволяли соперникам так часто вылезать на свой пятак. В результате, хозяева нанесли 13 бросков в створ, и со всеми справился Рейдеборн. А ещё восемь подопечные Сергея Фёдорова заблокировали.

Также обе команды получили возможность поиграть в большинстве, но не реализовали его. Сначала Ярослав Дыбленко получил две минуты за выброс шайбы, а затем Бардаков — за подножку. Однако пробить вратарей в неравных составах не удалось. У СКА Степан Фальковский опасно бросал из правого круга, но Рейдеборн вовремя переместился, а у ЦСКА после щелчка Константина Окулова Дмитрий Николаев выпустил шайбу на пятак, но сам успел накрыть её.

Самый опасный момент у петербуржцев упустил Дмитрий Яшкин. Получив отличную передачу от Василия Глотова, форвард убежал на рандеву с Рейдеборном, но не сумел его переиграть. И сам нападающий сыграл бесхитростно, и вратарь своевременно свёл щитки и парировал выстрел по центру.

А вот красно-синие похожий момент на 33-й минуте реализовали и вырвались вперёд в счёте. И вновь они продемонстрировали великолепное умение выходить из обороны в атаку. Николай Макаров идеальным пасом со своей половины нашёл на левом краю Антона Слепышева, а тот отправил в прорыв Григоренко. Лидер ЦСКА, в отличие от Яшкина, и в этой ситуации уверенно переиграл вратаря и оформил дубль.

Казалось, в заключительном периоде болельщиков ждёт яркая борьба до последних секунд, однако на деле петербуржцев ждал форменный разгром. Уже после гола Константина Окулова стало ясно, что спастись хозяевам будет сложно. Они вновь провалились в обороне и позволили форварду убежать на рандеву с Николаевым и обыграть его после блестящей разрезающей передачи Сергея Плотникова.

Окончательно же всё стало понятно, когда один на один с вратарём выскочил Мамин, до того упустивший несколько моментов. Нападающий легко обманул голкипера и послал шайбу в пустые. Несмотря на это Ротенберг до конца пытался сделать всё для спасения безнадёжной игры. Например, поменял Николаева на Владислава Подъяпольского на 52-й минуте, а затем несколько раз снимал вратаря с игры.

На удивление это помогло. Александр Волков после прохода и передачи активного Бардакова послал снаряд в дальнюю девятку и сократил отставание до двух голов. Но тут же пустой створ поразил Григоренко, оформивший хет-трик. В активе форварда теперь значатся девять результативных бросков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, и с этим показателем он лидирует в гонке снайперов вместе с Ридом Буше. А по системе «гол + пас» россиянин с 21 очком (9 + 12) единолично занимает первую строчку.

Наконец, в концовке точку в матче поставил Окулов, также поразивший пустые ворота, а на последних секундах произошла массовая стычка.

Так ЦСКА сотворил невероятный камбэк, пропустив две шайбы уже к восьмой минуте. Москвичи умудрились перевернуть ход встречи и добиться разгромной победы. Также они повели в серии со счётом 3:2 и имеют отличную возможность закончить её в родных стенах 12 апреля. Впрочем, петербуржцы уже дважды отыгрывались и не намерены сдаваться.