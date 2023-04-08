Справились без Гусева: СКА забросил дважды за 17 секунд и сравнял счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

СКА в гостях сломил сопротивление ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ. По ходу встречи подопечные Романа Ротенберга не смогли реализовать пятиминутное большинство за удаление Артёма Сергеева, а спустя несколько минут позволили сопернику открыть счёт. Однако ещё во втором периоде петербуржцы забросили две шайбы за 17 секунд усилиями Степана Фальковского и Александра Волкова, а в концовке третьего отрезка вновь поразили ворота Адама Рейдеборна. И это в отсутствие второго лучшего бомбардира команды Никиты Гусева, не включённого в заявку по решению тренерского штаба.

Четвёртый матч серии между ЦСКА и СКА предваряла сенсационная новость. Главный тренер петербуржцев Роман Ротенберг продолжил гнуть свою линию и отстранил от игры одного из лучших бомбардиров и лидеров команды Никиту Гусева. Олимпийский чемпион Пхёнчхана фактически был выведен из основы ещё по ходу предыдущей встречи, заключительную треть которой он провёл на скамейке запасных, а на этот раз и вовсе не был включён в заявку. При этом в СМИ фигурировала крайне любопытная причина такого решения: якобы отлучение форварда связано с его пристрастием к пиву. В самом клубе ожидаемо не стали комментировать эту версию.

Так или иначе, на один из важнейших матчей серии СКА отправился без Гусева, чьё место в первой тройке с Маратом Хуснутдиновым и Дмитрием Яшкиным занял Эмиль Галимов. При этом в третьем звене расположился экс-нападающий «Тампа-Бэй» Александр Волков, не появлявшийся на льду с 22 марта. И это объяснялось его результатами. В нынешнем плей-офф КХЛ он ограничился лишь двумя (1 + 1) очками в восьми встречах. Помимо прочего, вне состава оказался и Дамир Жафяров, чьё отсутствие был призван компенсировать Святослав Гребенщиков. Это лишь подтверждало намерение Ротенберга сместить акцент в сторону силового хоккея.

И определённые дивиденды это принесло. Первый период гости провели на одном дыхании: старались действовать крайне жёстко, регулярно взвинчивали темп и пытались каждую атаку завершать попаданием по воротам. В общей сложности за этот отрезок Адаму Рейдеборну пришлось вступить в игру девять раз, а если бы не помощь партнёров, работы могло быть почти в два раза больше. Полевые хоккеисты хозяев заблокировали аж семь бросков оппонентов, но самый опасный из них приняла на себя штанга. Михаил Пашнин оказался на острие, но угодил в каркас.

ЦСКА ответил на это всего двумя бросками, но к голу был не менее близок. В ходе одной атаки сначала Владислав Каменев пробил мимо из выгодного положения, а щелчок Никиты Нестерова парировал Дмитрий Николаев. Шайба взмыла в воздух и чудом не влетела в сетку.

Несмотря на этот эпизод, в целом период получился непростым для москвичей. А в его концовке жизнь своим партнёрам осложнил Артём Сергеев, въехавший в колено Никите Камалову. Защитник СКА получил повреждение и лишь при помощи партнёров сумел покинуть площадку (правда, впоследствии сумел вернуться), а его коллега из ЦСКА получил «5 + 20» и завершил выступление в четвёртой встрече серии.

Возможно, в эту минуту главный тренер петербуржцев хоть и немного, но пожалел, что оставил Гусева и Жафярова вне заявки. В их отсутствие СКА явно не хватало изобретательности, так необходимой при игре в большинстве. За пять минут был создан всего один 100%-ный момент: шикарную многоходовку мог завершать Василий Глотов, но не попал в створ из выгодного положения.

Ещё по ходу первого отрезка вполне мог возникнуть вопрос, сумеет ли СКА выдержать в таком высочайшем темпе все 60 (или более) минут матча. И сомнения в этом появились уже по ходу второго периода. Петербуржцы заметно подсдулись и отдали инициативу ровно в ту секунду, как на льду оказался пятый полевой соперника. А уже полторы минуты спустя ЦСКА нанёс мощнейший удар по психологии противника. Константин Окулов получил шайбу у правого борта, разогнался по дуге и вколотил её в дальний угол ворот Николаева. Защитники гостей были так ошеломлены нестандартными действиями нападающего, что даже не помешали ему прицельно зарядить с кистей.

Прийти в себя СКА сумел лишь ближе к концу второго отрезка. Нет, опаснее по-прежнему атаковал ЦСКА, а Рейдеборн продолжал брать всё, что летело в створ, продлевая «сухую» серию. Но по прошествии отметки в 109 минут та прервалась. Сначала Степан Фальковский могучим щелчком под перекладину застал врасплох шведского голкипера, а уже спустя 17 секунд игрового времени Волков поблагодарил наставника за доверие. Валентин Зыков чуть было не воспользовался неразберихой в обороне соперника, но попал в штангу, а его партнёр великолепно сработал на добивании. Правда, в этом ему помог Николай Макаров, промахнувшийся по шайбе при попытке выноса.

С первых же минут третьего периода ЦСКА поехал отыгрываться, но долгое время взломать оборону СКА не получалось. За первые десять минут москвичи лишь трижды побеспокоили Николаева, да и то преимущественно бросками от синей линии. Сначала неплохо приложился Тахир Мингачёв, а затем его примеру последовал Даррен Диц. Но вратарь действовал выше всяких похвал.

И во многом причиной тому были именно рокировки Ротенберга. Более работоспособные и заточенные под силовую борьбу хоккеисты не оставляли оппонентам свободного пространства, постоянно оказывали на них давление и не стеснялись жертвовать собой. Только за третий отрезок петербуржцы заблокировали девять «выстрелов» москвичей и до минимума сократили число острых эпизодов в своей зоне. Да и подозрения на усталость были отметены. Гости вновь превосходили хозяев в движении и лишь наращивали темп.

Тем не менее, ЦСКА продолжал прессинговать, однако не торопился выпускать на лёд шестого полевого. И когда казалось, что Сергей Фёдоров вот-вот снимет вратаря, произошла катастрофа. За две с небольшим минуты до сирены Нестеров совершил потерю на синей линии и позволил Захару Бардакову вырваться один на один с Рейдеборном. Форвард СКА эффектно убрал шведа и поразил уже пустые ворота.

После этого Фёдоров всё же бросил в бой дополнительного нападающего, но исход встречи изменить уже не сумел. СКА довёл дело до победы (3:1) и нанёс ЦСКА чувствительное поражение, сравняв счёт в серии. А также сделал подарок своему главному тренеру на 42-й день рождения, который он отпраздновал накануне. И для этого даже не понадобилось присутствие на льду Гусева.