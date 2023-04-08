Источник: Овечкин пропустит тренировку перед матчем с «Флоридой» из-за травмы

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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир рассказал, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не сможет принять участие в тренировке перед матчем с «Флоридой Пантерз».
Источник: Овечкин пропустит тренировку перед матчем с «Флоридой» из-за травмы
  • AP
  • © Nick Wass

Как сообщает Эль‑Башир в социальных сетях, у 37‑летнего россиянина травма нижней части тела, решение об участии игрока в матче будет принято перед его началом.

Овечкин в конце декабря вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, опередив Горди Хоу (801). Сейчас на счету Овечкина 822 шайбы. На первом месте располагается Уэйн Гретцки (894).

Встреча «Вашингтон» — «Флорида» состоится в ночь с 8 на 9 апреля. Начало — в 2:00 мск.

Ранее Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ.

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