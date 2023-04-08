Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ

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Российский нападающий и капитан Александр Овечкин «Вашингтон Кэпиталз» не включён в первую сотню рейтинга самых ценных игроков нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), составленного изданием The Athletic совместно со статистической службой GSVA.
Овечкин не попал в топ-100 самых ценных игроков НХЛ
  • AP

Лучшим среди россиян в рейтинге оказался нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров  — 16-е место. Его соотечественник форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов расположился на 26-й строчке.

В топ-100 из российских игроков также попали Андрей Кузьменко («Ванкувер Кэнакс») — 42-е место, Михаил Сергачёв («Тампа-Бэй») — 43-е, Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс») — 58-е, Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз») — 72-е, Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз») — 79-е, Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз») — 86-е.

Возглавил рейтинг канадский нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» впервые с 2014 года не вышел в плей-офф НХЛ.

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