Капризов заявил, что ему было тяжело пропускать игры «Миннесоты» из-за травмы

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов заявил, что ему было тяжело находиться вне команды из-за травмы.

«Это было не прикольно. Ещё никогда в карьере так долго не отсутствовал из-за травмы. Это было тяжело. Но, знаете, нужно постараться найти позитив в этом и продолжать работать», — приводит слова Капризова пресс-служба НХЛ.

9 марта Капризов досрочно закончил матч с «Виннипег Джетс» (4:2) в НХЛ. Россиянин получил травму нижней части тела.

5 апреля стало известно, что россиянин вернулся к тренировкам с командой и тренировался в жёлтом неконтактном джерси.

Ранее сообщалось, что Капризов вернётся в состав к ближайшему матчу команды с «Сент‑Луис Блюз».