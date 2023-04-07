Три гола в неравных составах и сухарь Рейдеборна: ЦСКА разгромил СКА и вышел вперёд в серии полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА на своём льду одержал крупную победу над СКА в третьем матче финала Западной конференции плей-офф КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0, а все голы стали следствиями удалений. При игре четыре на четыре отличился Максим Окулов, численное преимущество москвичам помогли реализовать Владислав Каменев и Максим Соркин, а Фредрик Классон забил в меньшинстве. При этом петербуржцы провели заключительный период без одного из своих лидеров Никиты Гусева, переведённого в запас по ходу матча.

Победа во втором матче помогла подопечным Романа Ротенберга выровнять положение в серии и отправиться в Москву при равном счёте. Но называть их фаворитами грядущей встречи было опрометчиво. Несмотря на поражение, ЦСКА смотрелся не хуже, а был бит во многом из-за огромного числа невынужденных удалений, стоивших ему пропущенной шайбы и лишивших возможности ударно провести концовку. Четыре из последних семи минут противостояния армейцы находились вчетвером и не сумели организовать полноценный штурм ворот Дмитрия Николаева, а в общей сложности в их пассиве набралось аж 12 минут штрафа.

Во многом концовку москвичам смазало и отсутствие Сергея Плотникова — одного из лидеров коллектива. По ходу третьего периода он получил травму и был вынужден уйти в раздевалку, после чего так и не вернулся на лёд. И не было определённости относительно его участия в третьем матче. В итоге, экс-форвард «Питтсбурга» всё же оказался в заявке, чего не скажешь о Прохоре Полтапове. Его место неожиданно занял 19-летний Василий Дронык, ранее ни разу не выходивший на лёд в плей-офф КХЛ.

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Начало получилось очень бодрым и равным, хотя по статистике сказать такое было сложно. Если москвичи четыре раза побеспокоили Николаева за первые семь минут, то петербуржцы ни разу не проверили бдительность Адама Рейдеборна. Хотя самый острый эпизод случился именно у ворот хозяев. Никита Гусев отдавал Дмитрию Яшкину на дальнюю штангу, но чех российского происхождения не попал по шайбе. А некоторое время спустя его примеру последовал и Валентин Зыков, также не сумевший нанести прицельный бросок.

Впоследствии СКА всё же начал регулярно нагружать Рейдеборна и сумел сравняться с визави по числу попаданий в створ. Вероятно, вплоть до конца периода оппоненты продолжали бы обмениваться уколами, если бы Захар Бардаков не заработал две минуты за подножку. И это дало хозяевам шанс захватить преимущество и здорово провести отрезок. Однако ни Михаил Григоренко, ни Константин Окулов не сумели воспользоваться своими моментами и реализовать большинство — в шестой раз подряд в серии.

Тем примечательнее, что во втором периоде ЦСКА забил дважды — и в обоих случаях на льду соперник пребывал не в полном составе. Правда, первая шайба была заброшена при игре четыре на четыре — за подножку в бокс поехал Игорь Ожиганов, в то время как Плотников был уличён в симуляции. И обилием свободного пространства лучше воспользовались москвичи. Ярослав Дыбленко и Никита Нестеров вывели на ударную позицию, а Константин Окулов «расстрелял» Николаева и забил второй гол в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина.

Увеличить превосходство помогло удаление Яшкина, пока так и не набравшего оптимальную форму после травмы. Чех был наказан за толчок на борт, а москвичам хватило 59 секунд, чтобы наконец прервать неудачную серию. Позиционная атака завершилась мощнейшим щелчком Михаила Григоренко от синей линии, направление которого слегка подкорректировал Владислав Каменев. Благодаря этому, первый укрепился в статусе лидера бомбардирской гонки (6 + 11), а второй — вышел на первое место в списке снайперов, сравнявшись с Ридом Буше и Александром Радуловым (все — по восемь).

Ротенбергу было необходимо что-то перестраивать в игре своей команды, и он нашёл очень оригинальный, но одновременно спорный вариант. Наставник усадил на скамейку одного из своих лидеров, второго лучшего бомбардиры СКА в плей-офф Никиту Гусева. Впоследствии он аргументирует это тем, что на лёд должны выходить сильнейшие.

Принесло ли это серьёзные дивиденды — скорее нет, чем да. За третий период петербуржцы суммарно девять раз побеспокоили Рейдеборна, но застать его врасплох так и не смогли. Близки к этому были Марат Хуснутдинов и Эмиль Галимов, но швед был безупречен. В общей сложности, он совершил 26 сейвов и вышел в лидеры Кубка Гагарина по числу «сухарей».

Николаев исполнил на одно спасение меньше, но при этом пропустил трижды. В очередной раз врасплох его застал Максим Соркин — и вновь в большинстве. На этот раз партнёров подвёл Бардаков, удалённый за подножку. Бросок у россиянина получился не самым мощным и точным, но проехавший перед вратарём Максим Мамин перекрыл ему обзор и помешал вовремя среагировать.

Таким образом, за пять с половиной минут до конца подопечные Ротенберга уступали с разницей в три гола и практически не имели шансов вернуться в игру, но на этом экзекуция не завершилась. Окончательно противников добил Фредрик Классон. Получив в концовке возможность поработать в большинстве, петербуржцы сняли вратаря, но лишь пропустили четвёртую безответную шайбу. ЦСКА разгромил СКА и не только вышел вперёд в серии, но и нанёс сопернику серьёзный удар по психологии.