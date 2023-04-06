Фёдоров оценил победу ЦСКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался о победе своей команды над СКА в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.

«Не самое лучшее начало в первом периоде. Хорошо сыграли во втором и третьем, ребята нашли возможности, ключи, концентрацию. Готовимся дальше, соперник очень хороший, умеет контролировать шайбу», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Игра проходила в Москве на «ЦСКА Арене» и завершилась со счётом 4:0.

В составе победителей в основное время отличились Константин Окулов (23-я минута), Владислав Каменев (39-я), Максим Соркин (55-я), Фредрик Классон (60-я).

Таким образом, счёт в серии стал 2-1. Следующий матч состоится 8 апреля в Москве.

Ранее «Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче серии плей-офф КХЛ.