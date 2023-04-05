Неожиданные герои: как голы Зыкова и Воробьёва помогли СКА сравнять счёт в полуфинальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

СКА на своём льду сломил сопротивление ЦСКА и сравнял счёт в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. Подопечные Романа Ротенберга неудачно начали встречу и оказались в роли догоняющих по ходу первого периода, но в двух оставшихся забили по разу и одержали волевую победу. Паритет восстановил Валентин Зыков, ранее не отличавшийся в нынешнем розыгрыше плей-офф КХЛ, а точку поставил Михаил Воробьёв.

В первом матче финальной серии Западной конференции ЦСКА взял верх и продлил победную серию в противостоянии со СКА в плей-офф. Ещё одно поражение не только становилось для подопечных Романа Ротенберга четвёртым подряд в розыгрыше Кубка Гагарина от одноклубников, но и до минимума снижало их шансы на выход в решающий раунд. Ведь после этого серия переезжала в Москву, где соперники довольно редко оступались. В нынешнем турнире они лишь дважды уступили на своём льду — по разу их смогли одолеть «Северсталь» и «Локомотив», то время как остальные шесть игр остались за красно-синими.

В целом, Ротенбергу предстояло решить немало проблем в преддверии второй встречи. Двое суток назад СКА выступил не лучшим образом и смотрелся хуже оппонента. Петербуржцы меньше владели шайбой, реже бросали и попадали по воротам. И если бы не 52 сейва Дмитрия Николаева, могли пропустить в третий раз значительно раньше, чем на 103-й минуте. Возможно, это стало причиной солидных кадровых изменений. В резерв отправились Николай Прохоркин, Роман Рукавишников и отметившийся эффектным голом Святослав Гребенщиков. Их место заняли Михаил Воробьёв, Михаил Пашнин и Евгений Кетов, в последний раз выходивший на лёд 3 марта. Восемь дней спустя он вновь оказался в заявке, но со скамейки не поднимался.

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Одна из главных интриг противостояния заключалась в том, в каком физическом состоянии предстанет ЦСКА. В первых двух раундах подопечные Сергея Фёдорова провели суммарно 14 матчей, а затем — более 100 минут в первой встрече финала конференции. И если тогда им повезло попасть на выбившихся из ритма благодаря более чем недельной паузе соперников, то на этот раз разница в свежести могла стать важным фактором. Но по первому периоду этого не ощущалось. Москвичи не уступали визави ни в активности, ни по бросках, а в чужой зоне находились чаще. И даже имели возможность поиграть в большинстве, хотя воспользоваться ей и не сумели — как и петербуржцы.

Но в концовке периода гости всё же использовали свой шанс и открыли счёт. За несколько минут до этого Никита Гусев упустил великолепный момент, когда не смог реализовать импровизированный буллит и прервать длившуюся уже более 90 минут «сухую» серию Адама Рейдеборна. И расплата не заставила себя долго ждать. Наброс Даррена Дица от синей линии пришёлся в дежурившего на пятаке Андрея Светлакова. Новоиспечённый рекордсмен команды по числу матчей в Кубке Гагарина (120) не стушевался, развернулся и застал врасплох Николаева.

Лучшего начала для москвичей было сложно придумать. Поведя в счёте, они могли в излюбленной манере отодвинуться назад и действовать с оглядкой на оборону, в чём им практически не было равных в КХЛ. Вместе с этим занервничали и хозяева. За второй период они дважды отправлялись на скамейку штрафников. Сначала Марат Хуснутдинов лишил партнёров возможности поработать в большинстве, а затем за удар клюшкой был оштрафован Эмиль Галимов. Тем не мене, к голу были ближе именно находившиеся вчетвером петербуржцы. Сначала всё тот же Хуснутдинов не смог разобраться с Рейдоборном в очной дуэли, а затем мимо «выстрелил» Захар Бардаков.

Примечательно, что точное попадание Марата в створ стало для СКА первым после перерыва. Несмотря на игру первым номером, доводить шайбу до створа им удавалось крайне редко, а опасные моменты и вовсе можно было пересчитать по пальцам. И лишь ближе к концу подопечные Ротенберга не только пришли в себя, но восстановили паритет. Помог противник. ЦСКА грубо ошибся и заработал удаление за нарушение численного состава. Затяжная атака завершилась мощнейшим броском Игоря Ожиганова, под который клюшку подставил Валентин Зыков, прервавший «сухую» серию из 11 матчей. А ещё одним участников комбинации стал Дамир Жафяров, в 50-й раз вышедший на лёд в плей-офф КХЛ.

И гости задёргались. За оставшееся время они не только ещё раз проявили недисциплинированность, но и позволили хозяевам вырваться вперёд по числу попаданий в створ (8:7). С кистей атаковал Марат Хайруллин, но Рейдеборн среагировал и вытащил из ближнего угла. Как и двое суток назад, СКА был сильнее во второй 20-минутке и создал неплохой задел перед решающим отрезком.

Но хозяевам всё испортило удаление. Андрей Педан получил две минуты за подножку и позволил гостям организовать штурм ворот Николаева. В итоге, к восьмой минуте в их активе было восемь попаданий в створ против одного у соперников. Правда, то было не менее опасным. В равных составах петербуржцы провели быструю контратаку, чуть было не завершившуюся голом Хуснутдинова. Марат откликнулся на прострел на пятак, но Рейдборн был начеку.

Пошла игра на встречных курсах, в которой преуспел СКА. Хайруллин с Дамиром Жафяровым сумели не только доставить шайбу в чужую зону, но и удержать её, а решающий бросок нанёс Воробьёв. Попавший в заявку впервые с 22 марта форвард неотразимо «выстрелил» в дальний угол и оставил не у дел Рейдеборна.

После этого ЦСКА посыпался. Всё началось с травмы Сергея Плотникова, полученной в ходе борьбы с Дмитрием Яшкиным, а продолжилось двумя подряд необязательными удалениями гостей. С разницей в три с небольшим минуты в бокс отправились Светлаков и Диц, практически не оставив партнёрам шансов выровнять положение. Вшестером москвичи провели на площадке чуть более минуты и не смогли второй раз огорчить Николаева, совершившего в общей сложности 26 спасений (на два меньше, чем Рейдеборн). Завершилось же противостояние массовой потасовкой, чуть было не переросшей в полномасштабную драку. Но результат изменить уже было нельзя. СКА взял верх и сравнял счёт в серии.