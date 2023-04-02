Триллер длиной в 103 минуты: как ЦСКА вырвал победу у СКА в третьем овертайме стартового матча полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА одержал выездную победу над СКА в первом матче финальной серии Западной конференции КХЛ. Максим Мамин открыл счёт в начале встречи, но во втором периоде точные броски Святослава Гребенщикова и Александра Никишина позволили петербуржцам перевернуть ход противостояния. Уйти от поражения в основное время столичным армейцам помог гол Владислава Каменева за две минуты до сирены. А в третьем по счёту овертайме мощный щелчок Никиты Нестерова с дальней дистанции позволил гостям поставить точку в матче.

Полуфинальные серии Кубка Гагарина стартовали в субботу матчем в Казани. «Ак Барс» и «Авангард» выдали потрясающую по накалу игру, в которой нашлось место и красивым голам, и невероятным сейвам вратарей, и спасению за три секунды до финальной сирены и победному броску в овертайме.

После такой встречи СКА и ЦСКА в Северной столице просто не имели права продемонстрировать менее яркое зрелище. Тем более, что обе команды горели желанием начать Западную классику с выигрыша. Москвичи намеревались прервать шестиматчевую победную серию оппонентов в плей-офф и стартовать так же удачно, как и год назад, когда они оказались сильнее в «Ледовом дворце» и в итоге пробились в следующий раунд. В свою очередь, подопечные Романа Ротенберга стремились показать, что на этот раз именно они являются фаворитами.

Отличным подспорьем для хозяев стало возвращение в строй Дмитрия Яшкина. Нападающий, набравший семь очков в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина (5 + 2), получил травму во втором поединке с «Торпедо». Он привычно занял место в первой тройке с Никитой Гусевым и Маратом Хуснутдиновым. В связи с этим претерпел изменение состав третьего звена, где компанию Валентину Зыкову составили Захар Бардаков и Эмиль Галимов. А вот Сергей Фёдоров, в отличие от коллеги, не произвёл ни одной рокировки по сравнению с последней встречей с «Локомотивом».

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Стартовый период остался за ЦСКА. Казалось, хоккеисты СКА, отдыхавшие больше недели, должны выйти на лёд более свежими, но на деле им будто не хватало тонуса. Вдобавок гости отличились в первой же атаке. В результативной комбинации великолепно всё сделал Михаил Григоренко. Получив передачу от Даррена Дица у правого борта, он сместился ближе к центру, всем видом показывая, что намерен бросать, но отдал пас на пустой угол Максиму Мамину. Купился на финт даже потерявший равновесие Александр Никишин. А форвард спокойно поразил створ и отметился шестым голом в плей-офф.

В дальнейшем подопечные Фёдорова продолжали атаковать. Они смело вбрасывали шайбу в чужую зону и тут же мчались к воротам в надежде замкнуть передачи одноклубников. Гости смотрелись намного свежее и быстрее оппонентов. Если бы не совершивший несколько сейвов Дмитрий Николаев, преимущество ЦСКА в счёте могло быть крупнее.

Лишь в середине отрезка петербуржцы пришли в себя и организовали несколько фирменных быстрых атак. Особенно здорово смотрелся вернувшийся в строй Яшкин. Мощный форвард постоянно лез на пятак и создавал серьёзные трудности защитникам. В одном из моментов он в падении едва не протолкнул шайбу в ближний угол, а в другом попал в штангу. Теперь уже Адаму Рейдеборну приходилось крутиться как белке в колесе.

Впрочем, вскоре ЦСКА вернул себе преимущество и сам упустил несколько отличных шансов. Москвичи также не обошлись без броска в стойку чужих ворот. После мощного щелчка Антона Слепышева из левого круга снаряд с рикошетом от плеча Николаева едва не залетел в створ. В целом вратарь в первом периоде записал себе в актив девять спасений.

Однако после перерыва СКА перевернул ход встречи. Во-первых, хозяева начали действовать на совершенно иных скоростях. Во-вторых, резко добавили в агрессии, например, совершили семь силовых приёмов против одного у гостей.

Но если бы не грубые ошибки столичных армейцев, петербуржцы не сумели бы быстро отыграться и почувствовать уверенность в себе. Четвёртому звену позволили спокойно соорудить ответный гол. Сложно объяснить, как ЦСКА допустил провал в обороне и оставил Святослава Гребенщикова в полном одиночестве в своей зоне. После паса Никиты Комарова форвард убежал один на один с Рейдеборном. Шайба в решающий момент сошла у него с крюка и, казалось, шла к распластавшемуся на льду шведу. Но тот умудрился пропустить её под собой прямо в створ.

Менее чем через три минуты подопечные Ротенберга и вовсе вышли вперёд — и вновь вопросы возникли к голкиперу. С одной стороны, Никишин нанёс мощнейший щелчок, а Яшкин пытался перекрывать обзор на пятаке. С другой, бросок прошёл почти от синей линии, и Адам успел подставить ловушку, но от её краешка шайба срикошетила в сетку.

Почувствовав, что легионер находится не в своей тарелке, хозяева принялись при первой удобной возможности набрасывать шайбу в надежде на отскоки. К чести хоккеиста, он справился с нервами и ошибок больше не допускал, а в ряде эпизодов выручил партнёров. Например, Гребенщиков имел отличную возможность оформить дубль, снова вырвавшись на рандеву после классной передачи Дамира Жафярова, но не сумел переиграть шведа.

А вот ЦСКА не создал почти ничего, хотя чаще находился в чужой зоне. Но это владение как правило получалось стерильным. Москвичи нанесли всего семь бросков за 20-минутку. Запомнился разве что опасный рейд Андрея Светлакова по правому борту с последующей попыткой протолкнуть шайбу под Николаевым в ближний угол, но Дмитрий образцово перекрыл его щитком.

В заключительном периоде красно-синие вынуждены были идти вперёд, а петербуржцы отошли в оборону и принялись спокойно защищаться. Мощные защитники грамотно перекрывали все свободные зоны и практически не позволяли оппонентам проникать на пятак. Более того, при случае гости организовывали собственные контрвыпады. Так, снять все вопросы об исходе противостояния мог Хуснутдинов, убежавший почти один на один с Рейдеборном, но тот грамотно сократил дистанцию.

Если же москвичам и удавалось создать по-настоящему опасный момент, то благодаря ошибкам хозяев. Например, Андрей Педан в своей зоне выполнил неудачный пас и шайба с рикошетом от борта отскочила прямо к Виталию Абрамову. Партнёры должны быть благодарны Николаеву, что он своевременно выкатился из ворот и поймал шайбу в ловушку. Да и в целом он действовал предельно надёжно.

Казалось, всё шло к волевой победе СКА в основное время, но в концовке ЦСКА удалось спастись. Чуть больше чем за две минуты до конца Фёдоров взял тайм-аут, а затем снял вратаря. И в большинстве столичный коллектив отличился практически сразу. Подопечные Ротенберга не смогли выбросить шайбу из зоны, а Никита Нестеров почти от синей линии щёлкнул в дальний угол. Уже на повторе выяснилось, что Владислав Каменев подправил снаряд в сетку и стал автором гола.

А за 50 секунд до конца форвард едва не превратился в антигероя. Судьи, до того не удалившие ни одного хоккеиста, дали ему две минуты за то, что он выбил клюшку из рук соперника в своей зоне. Но, посмотрев повтор, изменили свой вердикт и лишили хозяев возможности поиграть в большинстве.

Если в Казани накануне овертайм получился коротким, то в Санкт-Петербурге игра затянулась. Хотя поначалу казалось, что СКА быстро завершит матч в свою пользу. Ощущалось, что сил у петербуржцев осталось больше. Они прижали соперника к воротам и вынудили его пробрасываться без намёка на контрвыпады. Однако в эти непростые минуты надёжен был Рейдеборн. Он грамотно перекрывал створ и, совершив 13 сейвов, не позволил пробить себя ни Яшкину, ни Ожиганову, ни Хайруллину.

Ближе к экватору первого дополнительного периода игра неожиданно выровнялась. Во многом этому способствовала потасовка Дица и Комарова. Судьи, наконец, дали первые удаления, а москвичи воспользовались паузой, чтобы передохнуть и сбить настрой оппонента. Более того, им удалось перехватить инициативу. И теперь уже Николаеву приходилось выручать партнёров. И у его ворот моменты возникали даже острее. Так, Светлаков после изумительной скидки Григоренко справа оказался прямо перед голкипером, но не сумел его пробить. Пару минут спустя Плотников попытал счастья щелчком с близкой дистанции и также не преуспел.

Во втором овертайме игра стала ещё более аккуратной. Понимая, что любая оплошность рискует оказаться роковой, хоккеисты стали действовать максимально осторожно. Шайба всё чаще находилась у бортов. Впрочем, до бросков по воротам дело тоже доходило. И ближе к победе были москвичи. Однако выше всяких похвал действовал Николаев, который поймал кураж и раз за разом выходил победителем из очных дуэлей с соперниками. Главное, при бросках он почти всегда намертво забирал шайбу и не позволял добивать её. Самый явный шанс упустил Константин Окулов. После прострела на пятак он оказался прямо перед вратарём, но не сумел переиграть его.

А чуть раньше Дмитрий выловил шайбу после щелчка Мамина. СКА также имел возможности вырвать победу, но не такие явные. Запомнился разве что двойной сейв Рейдеборна после бросков Хайруллина. Параллельно коллективы установили небольшое достижение. Их матч стал самым длинным в нынешнем сезоне КХЛ. Предыдущий рекорд принадлежал «Локомотиву» и «Витязю», отыгравшим более 95 минут.

И всё же в третьем овертайме ЦСКА добился своего. И вновь судьбоносным стал мощнейший выстрел Нестерова. Столичные армейцы выиграли вбрасывание в чужой зоне, а опытный защитник, получив скидку от Григоренко, с дальней дистанции отправил шайбу в ближний угол. Николаев на смещении закрыть его не успел. Пожалуй, Дмитрия в этот вечер пробить можно было только так. В итоге красно-синие ушли от поражения за 127 секунд до окончания основного времени, а на 103-й минуте поставили точку и повели в серии.