КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина

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Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила лучших хоккеистов в четвертьфинале Кубка Гагарина.
КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, защитник СКА Александр Никишин и форвард «Авангарда» Рид Буше признаны лучшими игроками 1/4 финала Кубка Гагарина.

Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля в Казани матчем финала Восточной Конференции между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

СКА и ЦСКА первую игру финала Запада проведут 2 апреля в Санкт-Петербурге. Серия играется до четырёх побед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что в плей-офф Континентальной хоккейной лиги нужно вводить перекрёстные матчи.

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