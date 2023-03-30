КХЛ объявила имена лучших игроков в четвертьфинале Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила лучших хоккеистов в четвертьфинале Кубка Гагарина.

Как сообщается на официальном сайте КХЛ, голкипер «Адмирала» Никита Серебряков, защитник СКА Александр Никишин и форвард «Авангарда» Рид Буше признаны лучшими игроками 1/4 финала Кубка Гагарина.

Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля в Казани матчем финала Восточной Конференции между местным «Ак Барсом» и омским «Авангардом».

СКА и ЦСКА первую игру финала Запада проведут 2 апреля в Санкт-Петербурге. Серия играется до четырёх побед.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что в плей-офф Континентальной хоккейной лиги нужно вводить перекрёстные матчи.