Кожевников считает, что в Кубке Гагарина давно пора ввести перекрёстные матчи

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно вводить перекрёстные матчи.

«Об этом мы говорим уже давно — и давно пора это сделать. Это будет интересно, ведь у нас практически одни и те же клубы играют в финале конференций. Я думаю, что уже в следующем сезоне КХЛ изменить формат реально: надо собрать представителей команд и решить этот вопрос», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0 и вышел в следующий раунд, где сыграет со СКА.

Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд. Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказал мнение о СКА, который будет соперником армейцев в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.