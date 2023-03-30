Кожевников считает, что в Кубке Гагарина давно пора ввести перекрёстные матчи

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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказал мнение, что в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) нужно вводить перекрёстные матчи.
Кожевников считает, что в Кубке Гагарина давно пора ввести перекрёстные матчи
  • РИА Новости

«Об этом мы говорим уже давно — и давно пора это сделать. Это будет интересно, ведь у нас практически одни и те же клубы играют в финале конференций. Я думаю, что уже в следующем сезоне КХЛ изменить формат реально: надо собрать представителей команд и решить этот вопрос», — цитирует Кожевникова РИА Новости.

29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0 и вышел в следующий раунд, где сыграет со СКА.

Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд. Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказал мнение о СКА, который будет соперником армейцев в финале Западной конференции плей-офф КХЛ.

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