Тренер ЦСКА Фёдоров поделился ожиданиями от серии со СКА

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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказал мнение о СКА, который будет соперником армейцев в финале Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Хорошая, мобильная команда с быстрыми нападающими, которые выполняют большой объём работы. Регулярка не совсем в наших умах. В финале конференции будет всё под другим градусом. Будет более интенсивный хоккей», — цитирует Фёдорова пресс-служба ЦСКА.

Команды сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд (без учёта прерванного из-за пандемии сезона-2019/20). Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге. 

29 марта ЦСКА разгромил ярославский «Локомотив» со счётом 5:0.

Ранее главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

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