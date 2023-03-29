Тренер «Локомотива» Никитин высказался о поражении команды от ЦСКА в матче плей-офф КХЛ

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от ЦСКА в седьмом матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

«ЦСКА с победой. Хорошая серия. К сожалению, заключительный матч получился таким. Думаю, мы всё проанализируем, разберёмся. Сейчас можно много чего наговорить. Нужно было проявлять мастерство», — цитирует Никитина «Спорт-Экспресс».

Игра на «ЦСКА Арене» завершилась со счётом 5:0 в пользу команды Сергея Фёдорова. Шайбы забросили Антон Слепышев, Виталий Абрамов, Владислав Каменев, Андрей Светлаков, Михаил Григоренко.

Счёт в серии стал 4-3 в пользу армейского клуба. Серия 1/2 финала Кубка Гагарина стартует 1 апреля.

Ранее определились все полуфинальные пары КХЛ сезона-2022/23.