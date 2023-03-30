Форвард «Ак Барса» Радулов назвал бессмысленным введение перекрёстных игр в Кубке Гагарина

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не видит смысла в изменении структуры плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Я думаю, что это никому не нужно. Смысла нет. Кто-то хочет увидеть другие матчи на Западе, но что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Покажите мне того, кому это не нравится?» — цитирует Радулова РИА Новости.

Столичный ЦСКА и санкт-петербургский СКА сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд. Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, как двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о возможных перекрёстных матчах в КХЛ.