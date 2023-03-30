Форвард «Ак Барса» Радулов назвал бессмысленным введение перекрёстных игр в Кубке Гагарина

Короткая ссылка
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов заявил, что не видит смысла в изменении структуры плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Форвард «Ак Барса» Радулов назвал бессмысленным введение перекрёстных игр в Кубке Гагарина
  • AFP

«Я думаю, что это никому не нужно. Смысла нет. Кто-то хочет увидеть другие матчи на Западе, но что плохого в том, что СКА и ЦСКА играют в седьмой раз? Покажите мне того, кому это не нравится?» — цитирует Радулова РИА Новости.

Столичный ЦСКА и санкт-петербургский СКА сыграют в финале плей-офф конференции в пятый раз подряд. Армейцы одержали победу в последних пяти сериях со СКА. Серия до четырёх выигранных матчей начнётся 2 апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, как двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию о возможных перекрёстных матчах в КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить