Серия побед ЦСКА, травма Яшкина и дуэль Радулова с Буше: что нужно знать о полуфиналах Кубка Гагарина

1 апреля в КХЛ стартуют полуфиналы розыгрыша Кубка Гагарина. СКА постарается прервать неудачную серию из пяти подряд поражений от ЦСКА в сериях плей-офф и впервые с 2017 года добраться до решающей стадии турнира. Подопечные Романа Ротенберга имеют преимущество в семь дней отдыха, но рискуют начать противостояние без лучшего бомбардира регулярки Дмитрия Яшкина. В свою очередь, в финале Востока сойдутся «Ак Барс» и «Авангард», чьи пути шесть раз пересекались в Кубке Гагарина и три последних противостояния остались за омичами. При этом ключевой видится дуэль Александра Радулова и Рида Буше, занимающих лидирующие позиции в гонке снайперов.

Армейская классика

В эпоху КХЛ противостояние армейцев Москвы и Санкт-Петербурга обрело статус классического. Четыре из семи последних розыгрышей Кубка Гагарина завершились триумфом одной из команд и лишь однажды за этот период звание сильнейшего в Западной конференции определялось не по итогам их очной дуэли. В 2017 году в спор гегемонов вмешался «Локомотив», к слову, также имевший возможность сделать это и в нынешнем сезоне. Но класс действующих обладателей трофея всё же сказался, что вылилось в разгромное поражение в седьмом матче серии.

Подопечным Романа Ротенберга представилась отличная возможность не только впервые за шесть лет пробиться в финал, но и отомстить оппонентам за серию обидных неудач. Пять прошлых противостояний коллективов в розыгрыше Кубка Гагарина завершались капитуляцией петербуржцев, а их последний успех датирован аж 2015 годом. Тогда команда под руководством Вячеслава Быкова совершила практически невозможное. СКА уступил в первых трёх матчах, но потом выиграл четыре раза подряд и вышел в решающий раунд. А там катком проехался по «Ак Барсу».

И пока складывается ощущение, что именно хоккеисты из Северной столицы могут считаться фаворитами. В нынешнем сезоне они впервые за пять лет заняли первое место по итогам регулярного чемпионата и не только завоевали Кубок континента, но и обеспечили себе преимущество домашнего льда во всех раундах плей-офф (чем не могли похвастаться в предыдущие годы). А к очередной дуэли петербуржцы подходят в гораздо лучшем физическом состоянии. В отличие от москвичей, им потребовалось провести всего десять встреч, чтобы добраться до финала конференции, в то время как соперникам — все 14. Уже на первом этапе ЦСКА столкнулся с ожесточённым сопротивлением со стороны «Северстали» и чуть было не завершил выступление, а затем с огромным трудом взял верх над «Локомотивом». И разница в семь дней отдыха вполне может сказаться, особенно если серия затянется.

В пользу СКА говорит и статистика в этом плей-офф. В среднем за игру подопечные Ротенберга больше забрасывают, чаще заставляют соперников удаляться, а пропускают примерно одинаково с ЦСКА. Одной из их главных проблем видится реализация большинства, по проценту которого они занимают предпоследнее место среди всех участников турнира. Но и ЦСКА не так хорош в этом аспекте. Коллектив Сергея Фёдорова наказывает за каждое пятое удаление и не входит даже в топ-8 по этому показателю.

При этом в отличной форме находятся лидеры петербуржцев. Марат Хайруллин уже набрал 13 (6 + 7) очков, а Никита Гусев (5 + 6) с Василием Глотовым (5 + 4) отстают совсем чуть-чуть. Плюс ко всему, последний вместе со Степаном Фальковским делит первое место по показателю полезности («+12»). И это лишний раз говорит о его эффективности.

Настораживает лишь состояние Дмитрия Яшкина. В плей-офф лучший бомбардир и снайпер регулярки был не так убедителен и пока ограничился лишь пятью голами и двумя передачами в восьми встречах. А во втором матче с «Торпедо» он и вовсе получил травму, из-за чего пропустил половину серии. И пока неясно, успеет ли он восстановиться к дуэли с ЦСКА. Ни сам форвард, ни главный тренер пока не раскрывают карты и обещают дать ответ на вопрос о возможном выходе на лёд в день первой игры.

Что касается ЦСКА, то помимо традиционно сильно выступающих в плей-офф Михаила Григоренко и Никиты Нестерова на общем фоне выделяется Максим Мамин. Он уже успел набрать 10 (5 + 5) очков и совсем скоро может повторить личный рекорд. Два года назад в его активе значилось 12 баллов за результативность, но тогда ему для этого потребовалось провести 22 матча.

Тем не менее, главным козырем москвичей может стать их голкипер Адам Рейдеборн. Да, в той же серии с «Локомотивом» он не всегда был стабилен, а в третьей игре пропустил пять шайб, часть из которых была на его совести. Тогда многие даже задумались о необходимости отправить шведа в запас и предоставить шанс проявить себя Александру Шарыченкову.

Но впоследствии легионер взял себя в руки и достаточно уверенно провёл заключительный отрезок противостояния, а в ключевой встрече и вовсе был бесподобен. Скандинав совершил 30 сейвов, оставил ворота в неприкосновенности и записал на свой счёт второй «сухарь» в этом розыгрыше Кубка Гагарина (только же у питерского армейца Дмитрия Николаева).

Таким образом, нет сомнений, что грядущее противостояние СКА и ЦСКА вызовет колоссальный интерес. Во многом и потому, что оно может стать последним в истории в рамках финала Запада. Судя по всему, многим наскучило наблюдать за их сражениями на этой стадии.

В частности, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк в комментарии РИА Новости заявил: «На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрёстный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз. Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали».

Серия «Авангарда» против опыта «Ак Барса»

На Востоке между собой сойдутся самая титулованная команда лиги и один из главных неудачников Кубка Гагарина. Если «Ак Барс» остаётся единственным в истории трёхкратным обладателем трофея и лишь раз проигрывал в финале, то «Авангард» занимает последнее место по проценту побед в решающей стадии среди чемпионов. В 2012-м омичи не смогли справиться с московским «Динамо», в 2019-м уступили ЦСКА и лишь два года спустя наконец добились своего.

При этом для Восточной конференции противостояние казанцев и омичей не менее культовое, чем борьба москвичей и петербуржцев — для Западной. Ранее пути коллективов пересекались уже шесть раз. И хотя сначала «Ак Барс» смотрелся увереннее и три раза подряд разбивал надежды соперника на чемпионство, впоследствии «Авангарду» удалось восстановить паритет. Не считая прерванного из-за пандемии коронавируса плей-офф-2020, оппоненты встречались в каждом из трёх предыдущих розыгрышей турнира и каждый раз успех сопутствовал «ястребам».

Правда, с того момента «Авангард» серьёзно изменился. Тренерский мостик покинул Боб Хартли, что спровоцировало крайне скомканный старт нынешней регулярки. Под руководством Дмитрия Рябыкина клуб выиграл лишь шесть из 16 матчей на старте первенства, спровоцировало отставку наставника. И хотя изначально Михаил Кравец приходил на должность исполняющего обязанности, в кратчайшие сроки он заслужил полноценный контракт. Вместе с ним коллектив стал регулярно набирать очки и впоследствии финишировал третьим в конференции, уступив лишь «Салавату Юлаеву» и «Ак Барсу».

Любопытно, что подобные проблемы переживал и будущий лидер Востока. В межсезонье казанцы собрали у себя один из самых звёздных составов лиги и пригласили не менее прославленного специалиста — Олега Знарка. Но тот так и не смог должным образом распорядиться талантами Александра Радулова, Вадима Шипачёва и Вячеслава Войнова. Нет, провала удалось избежать. Под его началом казанцы выиграли 16 из 36 матчей, но руководству этого явно было недостаточно. Возможно, на решение боссов повлияла случившаяся в октябре антирекордная серия из шести поражений и конфликт с главной звездой, вылившейся в перевод в запас.

Так или иначе, Знарок был отправлен в отставку, а три с половиной недели спустя было названо имя нового главного тренера. Спасать новоиспечённую дрим-тим был призван один из самых титулованных наставников страны — Зинэтула Билялетдинов. И дела быстро пошли на лад. Вместе с ним «Ак Барс» проиграл лишь пять из 25 матчей и в шестой раз в истории стал первым в конференции.

Нет сомнений, что именно от главных тренеров во многом будет зависеть исход борьбы за путёвку в финал турнира. Если по составу оппоненты примерно равны, то Билялетдинов наголову превосходит Кравеца в плане опыта. Но последний уже неоднократно демонстрировал свою способность удивлять соперников. Достаточно вспомнить, как легко он расправился с «Металлургом» Ильи Воробьёва. Магнитогорцы потерпели четыре поражения подряд, а временами и вовсе казались беспомощными на фоне омичей.

Интригующей выглядит и дуэль лидеров обоих коллективов. Александр Радулов и Рид Буше соседствуют не только в списке снайперов, где занимают две верхние строчки с семью и шестью голами соответственно, но и в гонке бомбардиров. На счету обоих по 11 очков, правда, россиянин провёл на три матча больше. Помогать первому будут Дмитрий Кагарлицкий, Станислав Галиев и Дмитрий Воронков, а второму — его звёздные партнёры по звену — Владимир Ткачёв и Корбан Найт.

Наверняка многие ожидают, что своё веское слово скажет и экс-капитан казанцев Вадим Шипачёв. Нынешний плей-офф центрфорвард откровенно проваливает и пока имеет в активе лишь 5 (1 + 4) очков в 12 встречах. И если он внезапно не найдёт свою игру и не станет приносить пользу партнёрам, для «Ак Барса» всё может закончиться очередным поражением от «Авангарда».

Помимо прочего, крайне интригующей выглядит вратарская дуэль. Тимур Билялов и Василий Демченко справедливо считаются одними из самых надёжных голкиперов первенства и входят в топ-4 по проценту отражённых бросков (94,3% — 94,0%), больше лишь у Юхана Маттссона и Никиты Серебрякова. Однако по коэффициенту надёжности казанец значительно лучше (1,6 — 1,81). И это несмотря на тот факт, что вступать в игру ему приходилось практически на 200 раз больше (при трёх дополнительно проведённых матчах).

Но в настоящий момент Кравеца наверняка беспокоит не соперничество голкиперов, а здоровье его защитников. Накануне тренировку команды пропустили Семён Чистяков и Дамир Шарипзянов, получивший порез в заключительной встрече серии с «Металлургом».

«Мы надеемся, что и тот, и другой сыграют в серии. Шарипзянов пока в (списке. — RT) больных находится, Чистяков приболел немножко. Я надеюсь, что он тоже восстановится», — цитирует Кравеца «Чемпионат».