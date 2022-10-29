Конфликт со Знарком или спад результативности: почему Радулова перевели в запас «Ак Барса»

Форвард «Ак Барса» Александр Радулов был выведен из основного состава перед матчем с «Нефтехимиком», сообщил главный тренер казанцев Олег Знарок. Наставник не объяснил причин своего решения, но отметил, что в команде больше не осталось неприкасаемых. Чем может быть обусловлен перевод в резерв лучшего бомбардира «Ак Барса» в этом сезоне и может ли это привести к его уходу из клуба — в материале RT.

«Ак Барс» можно смело назвать одним из главных разочарований первой части регулярного чемпионата КХЛ. Летом казанцы провели мощную дозаявочную кампанию и пополнились рядом звёзд, из-за чего обрели статус одного из главных фаворитов сезона, но пока и близко не оправдывают ожиданий. Подопечные Олега Знарка демонстрируют не самый зрелищный хоккей, а в последнее время перестали исправно набирать очки. Вследствие этого в СМИ стали появляться слухи о возможной отставке главного тренера, но на деле ситуация получила иное развитие. За двое суток до матча с «Нефтехимиком» из состава был выведен один из лидеров команды и по совместительству её лучший бомбардир Александр Радулов.

Перевод форварда в резервную тройку прокомментировал сам наставник. Он не раскрыл, какими именно причинами обусловлено его решение, но подчеркнул, что аналогичные санкции могут быть применены к любому спортсмену.

«Радулов пока в неиграющем составе. На то есть причины. Неприкасаемых у нас больше нет», — цитирует Знарка РИА Новости.

Объяснить ссылку Радулова в запас игровыми моментами не так просто. Безусловно, в 36 лет он уже не так хорош, как во времена выступлений за «Салават Юлаев» и ЦСКА, а также в первых сезонах за «Даллас Старз», когда он не опускался ниже отметки в 72 очка за регулярку. Но на уровне нынешнего «Ак Барса» он по-прежнему остаётся одним из сильнейших исполнителей, подтверждением чему является статистика.

Александр занимает первое место в коллективе по очкам (15), голам (восемь) и победным шайбам (две), а по результативным передачам уступает лишь Кириллу Семёнову и Станиславу Галиеву (оба — по восемь). Да, можно указать на отрицательный показатель полезности форварда («-1»), но в сравнении с партнёрами он кажется не таким уж удручающим. Например, Дмитрий Кагарлицкий имеет в своём пассиве «-4», а звёздный Вадим Шипачёв — и того больше («-6»).

В последнее время Радулов был далеко не так продуктивен, как на старте первенства. В десяти встречах он набрал лишь четыре (2 + 2) очка при показателе полезности «-7» и выпал из числа лидеров гонки бомбардиров КХЛ. Это совпало с неудачным отрезком казанцев, в ходе которого они потерпели девять поражений. Однако винить одного Радулова в бедах «Ак Барса» вряд ли стоит. При том же Шипачёве команда хоть и меньше пропускала, но и Вадим был крайне нерезультативен (1 + 2).

Да, Радулова можно критиковать за его несдержанность. Суммарно он уже провёл на скамейке штрафников целый период и входит в топ-20 самых недисциплинированных форвардов лиги. Но руководство «Ак Барса» наверняка учитывало это, когда приглашало его. Александр всегда славился своими бескомпромиссностью и неуступчивостью в борьбе, за что и получил прозвище Тасманский Дьявол. И в этом плане вряд ли стоило ждать изменений.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что перевод хоккеиста в запас не объясняется исключительно спортивными причинами. Например, дело может быть в возможном конфликте с тренером, о чём сообщил источник «Матч ТВ». Как напомнил собеседник телеканала, трения между Радуловым и Знарком появились ещё в 2016 году, когда нападающий пропустил сборы национальной команды в преддверии чемпионата мира и отправился на переговоры с клубами НХЛ в США. В итоге Александр так и не выступил на домашнем турнире, а впоследствии больше ни разу не надел свитер сборной России.

Быть может, поэтому летом Знарок был более заинтересован в подписании Дмитрия Яшкина, а не Радулова, а впоследствии не назначил его капитаном. Почётный статус получил один из символов «барсов» Данис Зарипов, но по разным причинам он отыграл менее половины встреч. В его отсутствие функции лидера было доверено исполнять Шипачёву.

«Это задело Радулова, что его сделали только ассистентом, и он стал вести себя вызывающе. Не общался с Вадимом, подрался на тренировке с Александром Бурмистровым. Знарок принял сторону Шипачёва. Обратите внимание, из‑за этого конфликта он уже не ставит Шипачёва и Радулова в одно звено. А теперь Олег вывел Александра из состава на ближайший матч. Видимо, дело идёт к обмену Радулова», — заключил источник.

Тем не менее агент нападающего Юрий Николаев не подтвердил информацию о разногласиях между Радуловым и Знарком. По его словам, перевод хоккеиста в резерв — просто тренерское решение и раздувать данную историю не стоит.

«Посмотрите на результаты «Ак Барса» — видимо, тренерский штаб что‑то решает, думает. Мне в эту тренерскую стезю влезать не хочется», — признался Николаев.

При этом в СМИ не исключают, что в конечном счёте всё может прийти к отъезду Радулова из столицы Татарстана. В частности, говорится о возможном обмене форварда в другой клуб КХЛ, а главным претендентом на него называется «Салават Юлаев». За него нападающий отыграл четыре сезона, а в 2011 году помог завоевать Кубок Гагарина.

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Отмечается, что уфимцы способны потянуть дорогостоящий контракт Радулова, по которому он получит около 170 млн рублей за два года, а сам Александр может быть заинтересован в сотрудничестве с Виктором Козловым, с которым они находятся в хороших отношениях. Имеется для потенциального новичка и место. Джош Хо-Сэнг получил травму в своём дебютном матче в КХЛ и пока больше не выходил на лёд. Тем не менее в «Салавате» поспешили заверить, что не рассматривают вариант с приглашением двукратного чемпиона мира.

«Мы не ведём переговоров по поводу Александра Радулова ни с «Ак Барсом», ни с его агентом», — заявил «Спорт-Экспрессу» генеральный директор уфимцев Ринат Баширов.

При этом в ситуации с Радуловым большинство экспертов встали на сторону Знарка. Валерий Каменский хоть и удивился такому решению наставника, но предположил, что оно вряд ли было принято на пустом месте. Согласился с ним и экс-игрок «Динамо» Сергей Коньков. По его мнению, поступок тренера был взвешенным, а целью было улучшению обстановки в коллективе.

«Мы знаем Радулова как человека живого, энергичного и порой непредсказуемого. Не исключено, что и в повседневной жизни он совершает какие-то неожиданные поступки… Именно в этом и кроются трудности Знарка как тренера, в управлении таким игроком. Видимо, произошло что-такое, что заставило руководство команды вывести своего лидера из состава… Судя по всему, значимость Знарка для клуба оказалась выше значимости Радулова. Пока Знарок остаётся, но думаю, что уже тоже с какими-то условиями», — предположил двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

По его мнению, этот инцидент должен стать сигналом для Радулова, которому необходимо задуматься о своём поведении. Ведь в противном случае на него могут навесить ярлык проблемного игрока, что в будущем может закрыть ему путь в другие клубы. Хотя о непростом характере Александра и так было известно давно.

Так или иначе, пока Радулов остаётся в команде и вполне может вернуться в обойму в ближайшее время. Если отбросить возможные разногласия со специалистом, то важное значение может иметь и результат противостояния с «Нефтехимиком». Если «Ак Барс» продемонстрирует неплохую игру и прервёт серию из трёх неудач, то «ссылка» Александра вполне может затянуться.