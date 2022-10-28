Стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2022
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Дивизион Боброва:
Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Патрик Рибар («Спартак»).
Защитники: Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо»).
Нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Марат Хайруллин (СКА), Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров (СКА), Дмитрий Яшкин (СКА).
Дивизион Тарасова:
Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Даниил Исаев («Локомотив»).
Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь»), Андрей Миронов («Динамо» Москва).
Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Брендон Йип («Куньлунь Ред Стар»), Максим Шалунов («Локомотив»), Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Эрик О'Делл («Динамо» Москва).
Дивизион Харламова:
Вратари: Эдвард Паскуале («Металлург»), Илья Проскуряков («Трактор»).
Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»).
Нападающие: Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»).
Дивизион Чернышева:
Вратари: Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур»).
Защитники: Тревор Мёрфи («Сибирь»), Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мёрфи («Салават Юлаев»).
Нападающие: Ярослав Лихачёв («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»), Линден Вей («Барыс»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»).
Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря.
Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл минское «Динамо» и одержал девятую победу подряд в КХЛ.