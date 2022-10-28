Стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2022

Стали известны полные составы команд на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022 года.

Дивизион Боброва:

Вратари: Максим Дорожко («Витязь»), Патрик Рибар («Спартак»).

Защитники: Александр Никишин (СКА), Егор Савиков («Спартак»), Максим Федотов («Торпедо»).

Нападающие: Андрей Алтыбармакян («Сочи»), Марат Хайруллин (СКА), Алексей Кручинин («Торпедо»), Дамир Жафяров (СКА), Дмитрий Яшкин (СКА).

Дивизион Тарасова:

Вратари: Алексей Колосов («Динамо» Мн), Даниил Исаев («Локомотив»).

Защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Робин Пресс («Северсталь»), Андрей Миронов («Динамо» Москва).

Нападающие: Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), Брендон Йип («Куньлунь Ред Стар»), Максим Шалунов («Локомотив»), Виталий Пинчук («Динамо» Мн), Эрик О'Делл («Динамо» Москва).

Дивизион Харламова:

Вратари: Эдвард Паскуале («Металлург»), Илья Проскуряков («Трактор»).

Защитники: Егор Яковлев («Металлург»), Никита Трямкин («Автомобилист»), Сергей Телегин («Трактор»).

Нападающие: Антон Бурдасов («Трактор»), Александр Радулов («Ак Барс»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Павел Порядин («Нефтехимик»), Николай Голдобин («Металлург»).

Дивизион Чернышева:

Вратари: Андрей Кареев («Салават Юлаев»), Евгений Аликин («Амур»).

Защитники: Тревор Мёрфи («Сибирь»), Либор Шулак («Адмирал»), Райан Мёрфи («Салават Юлаев»).

Нападающие: Ярослав Лихачёв («Амур»), Александр Шаров («Сибирь»), Линден Вей («Барыс»), Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Сергей Толчинский («Авангард»).

Матч звёзд КХЛ — 2022 пройдёт в Челябинске 10 и 11 декабря.

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграл минское «Динамо» и одержал девятую победу подряд в КХЛ.