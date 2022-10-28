Кудашов: могли в начале пропустить ещё больше, а в концовке могли забить
«Могли в начале пропустить ещё больше, а в концовке могли забить. В двух словах как-то так, поэтому и вышли на такой результат», — цитирует Кудашова пресс-служба официального сайта КХЛ.
Также наставник поблагодарил болельщиков, которые отлично поддерживали команды и создавали антураж для игры.
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 после серии буллитов.
В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты) и Дамир Жафяров (7-я). У «Динамо» отличились Иван Муранов (10-я), Илья Каблуков (36-я) и Эрик О'Делл (54-я).
СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.
Ранее главный тренер СКА Роман Ротенберг поделился эмоциями от матча с «Динамо».