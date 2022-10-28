Ротенберг: у всех соперников в КХЛ одна надежда — это ошибки СКА
«Ребята молодцы, выполнили установку. Для нас очень важная победа, отличная игра. Мы были обязаны сегодня победить, сделать всё возможное, чтобы это случилось. У всех соперников против нас одна надежда — это наши ошибки», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».
По его словам, СКА приходится в каждой игре показывать свою лучшую игру, чтобы побеждать.
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 после серии буллитов.
В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты) и Дамир Жафяров (7-я). У «Динамо» отличились Иван Муранов (10-я), Илья Каблуков (36-я) и Эрик О'Делл (54-я).
СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.
Ранее стали известны полные составы команд на Матч звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2022 года.