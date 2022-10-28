СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ

Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 после серии буллитов.

В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты) и Дамир Жафяров (7-я). У «Динамо» отличились Иван Муранов (10-я), Илья Каблуков (36-я) и Эрик О'Делл (54-я).

СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» проиграл «Салавату» в матче КХЛ.