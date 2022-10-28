СКА в серии буллитов обыграл московское «Динамо» и одержал шестую победу подряд в КХЛ
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Встреча в Москве завершилась со счётом 4:3 после серии буллитов.
В составе гостей шайбы забросили Дмитрий Яшкин (5-я и 15-я минуты) и Дамир Жафяров (7-я). У «Динамо» отличились Иван Муранов (10-я), Илья Каблуков (36-я) и Эрик О'Делл (54-я).
СКА с 45 очками занимает первое место в Западной конференции. Московское «Динамо» с 32 очками располагается на третьей строчке в таблице.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» проиграл «Салавату» в матче КХЛ.