Узнать больше

«Матч ТВ»: «Ак Барс» может обменять Радулова в «Салават Юлаев»

Короткая ссылка
Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов может продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».
«Матч ТВ»: «Ак Барс» может обменять Радулова в «Салават Юлаев»
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Главным претендентом на 36-летнего форварда является «Салават Юлаев». У клуба имеется достаточно денег под потолком зарплат, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что Радулов должен заменить форварда Джоша Хо-Сэнга, который находится в списке травмированных.

Радулов выступал за «Салават Юлаев» и дважды помог команде стать чемпионом — в 2007 и 2011 году.

По информации СМИ, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок вывел бывшего нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» из основного состава.

30 октября в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком».

В дивизионе Харламова казанский клуб занимает третье место, набрав в 22 матчах 22 очка.

Ранее стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить