«Матч ТВ»: «Ак Барс» может обменять Радулова в «Салават Юлаев»

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов может продолжить карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве».

Главным претендентом на 36-летнего форварда является «Салават Юлаев». У клуба имеется достаточно денег под потолком зарплат, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что Радулов должен заменить форварда Джоша Хо-Сэнга, который находится в списке травмированных.

Радулов выступал за «Салават Юлаев» и дважды помог команде стать чемпионом — в 2007 и 2011 году.

По информации СМИ, главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок вывел бывшего нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» из основного состава.

30 октября в рамках матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» сыграет на своём льду с нижнекамским «Нефтехимиком».

В дивизионе Харламова казанский клуб занимает третье место, набрав в 22 матчах 22 очка.

Ранее стали известны полные составы команд на Матч звёзд КХЛ — 2022.