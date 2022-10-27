Прорыв ЦСКА, реабилитация «Авангарда» и увольнение Назарова из «Сочи»: что происходит в регулярном чемпионате КХЛ

ЦСКА одержал восемь побед подряд в регулярном чемпионате КХЛ и вернулся на второе место в таблице Западной конференции, а «Авангард» забросил шесть безответных шайб в ворота «Барыса» и впервые в сезоне выиграл матч всухую. «Ак Барс» потерпел поражения в трёх встречах подряд, после чего в СМИ появились слухи об увольнении Олега Знарка. А Сергей Светлов сменил Андрея Назарова на посту главного тренера «Сочи», но не сумел помочь команде прервать серию неудач.

Восхождение ЦСКА

Одним из главных ньюсмейкеров последних недель в Континентальной хоккейной лиге стал действующий обладатель Кубка Гагарина. Подопечные Сергея Фёдорова неровно начали сезон и на стыке сентября и октября проиграли три матча подряд, выпав из лидирующей группы. В этот момент пошли разговоры о кризисе в стане ЦСКА, но тот как по щелчку пальцев пришёл в себя и выдал серию из восьми выигранных встреч, три из которых пришлись на прошедшую неделю.

И если победы над «Куньлунем» (5:1) и «Трактором» (5:2) были вполне ожидаемы, то разгром «Автомобилиста» (4:1) дорогого стоит. Пусть екатеринбуржцы и лишились ряда ключевых исполнителей, но всё ещё представляют собой грозную силу.

И пока складывается впечатление, что армейцам наконец удалось найти баланс между нападением и защитой. На старте первенства они очень много пропускали и во многом из-за этого теряли очки. Однако в ходе успешного отрезка ни разу не позволили соперникам отметиться более чем двумя голами за игру. Причём у них получилось сдержать не только нападение динамовцев, но и занимающих третье место в лиге по голам уральцев.

И огромная заслуга в этом принадлежит не только вернувшемуся на привычный для себя уровень голкиперу Адаму Рейдеборну, но и подменявшему его во встрече с «Куньлунем» Дмитрию Гамзину. 19-летний голкипер дебютировал в КХЛ и с ходу отметился 23 сейвами, отразив 95,8% бросков по своим воротам. Пробить его сумел лишь опытный канадец Девин Броссо. Правда, произошло это при счёте 4:0 в пользу москвичей.

Что касается полевых, наиболее ярко последнюю неделю провели форварды Антон Слепышев и Константин Окулов. Серебряный медалист Олимпиады в Пекине сначала организовал три (1 + 2) взятия ворот «Куньлуня», а затем отметился ассистентским дублем в противостоянии с «Автомобилистом» и наравне с Рейдеборном попал в команду недели КХЛ. На одно очко меньше (1 + 3) набрал его партнёр, зато сумел отличиться во всех трёх матчах.

Успехи «Авангарда»

Понемногу начинают набирать ход и омичи. После отставки Дмитрия Рябыкина они уступили в трёх первых встречах из четырёх и заставили экспертов засомневаться в логике решения руководства клуба. Но затем «Авангард» всё же собрался и взял верх два раза подряд. Сначала была повержена идущая в зоне плей-офф на Западе «Северсталь», а затем — занимающий пятую строчку на Востоке «Барыс». Причём казахстанцы были разгромлены с теннисным счётом 6:0. До настоящего момента «ястребы» не только не забивали так много, но и ни разу не смогли оставить ворота в неприкосновенности по ходу регулярки.

У этого успеха были сразу три главных творца. Неудачно начавший первенство Корбан Найт наконец-то поправил прицел и оформил хет-трик — столько же он забил за 13 предыдущих встреч. А Владимир Ткачёв и Рид Буше и вовсе набрали по пять очков. Сработала эта связка и в матче с «Северсталью», где оба добавили в свой послужной список по паре результативных баллов. Это позволило канадцу войти в топ-4 гонки бомбардиров лиги (10 + 11). Выше него лишь Анатолий Голышев (10 + 12) и Брукс Мэйсек (12 + 12) из «Автомобилиста», а также Марат Хайруллин (13 + 10) из СКА.

Проблемы «Автомобилиста» и крушение «Ак Барса»

При этом у самих екатеринбуржцев в последнее время дела идут не лучшим образом. Ещё неделю назад они уступали лишь СКА в сводной таблице чемпионата, а теперь откатились на третью строчку, пропустив вперёд «Металлург». При этом в спину дышат ЦСКА, «Динамо» и «Салават Юлаев», в активе которых также значится по 31 очку. И виной тому неудачная серия из четырёх матчей. В ходе неё «Автомобилист» проиграл трижды, а справился лишь с главным аутсайдером турнира — «Сочи».

Тем не менее болельщикам команды не стоит слишком сильно расстраиваться, ведь у пробуксовки «Автомобилиста» есть объективные причины. В настоящий момент в лазарете пребывают сразу пятеро хоккеистов, среди которых одни из лучших бомбардиров КХЛ — Кёртис Волк и Сергей Широков, а календарь крайне сложный. Помимо «Сочи», за последнюю неделю екатеринбуржцы померились силами со СКА, ЦСКА и «Металлургом», причём во всех трёх случаях выступали на чужом льду.

Кроме того, в Магнитогорск они отправились без Патриса Кормье, дисквалифицированного за жёсткий силовой приём. Удручает лишь то, что и оборона коллектива сработала далеко не лучшим образом. Игорь Бобков и Юхан Матссон на двоих пропустили десять шайб, а их одноклубники смогли отличиться лишь дважды.

В то же время продолжается затяжное пике одного из самых звёздных клубов чемпионата. Если кому-то показалось, что волевая победа над «Металлургом» стала первым шагом «Ак Барса» на пути к выздоровлению, то их надеждам не суждено было сбыться. После этого казанцы уступили ещё три раза, причём в противостоянии с принципиальными оппонентами. «Салават Юлаев» отомстил за проигрыш в конце сентября и взял верх в двух эпизодах «зелёного дерби», а в промежутке между ними реваншировались и магнитогорцы.

Таким образом, казанцы потерпели девять поражений в последних десяти встречах, вследствие чего в прессе появились слухи о возможной отставке главного тренера. И хотя сам Олег Знарок не думает об уходе из клуба, по информации «Спорт-Экспресса», этот вопрос может быть рассмотрен руководством в ближайшее время. В 22 матчах «Ак Барс» набрал всего 22 очка и пока занимает седьмое место в таблице Восточной конференции, но по-настоящему беспокоят проблемы с реализацией. По голам коллектив занимает лишь 18-ю строчку (47), и это при наличии суперзвёздных Александра Радулова, Вячеслава Войнова и Вадима Шипачёва. Экс-лидер «Динамо» очень тяжело воспринял очередное фиаско и выдал пламенную речь в разговоре с пресс-службой.

«Что нужно знать сейчас болельщикам? Я приношу им извинения за эту встречу, так играть нельзя. Самый принципиальный матч для «Ак Барса» — и так… Только извинения, мы постараемся исправить ситуацию, и я уверен, что мы её исправим. Понятно, что болельщики и так нас уже давно терпят, но хотелось бы попросить ещё чуть-чуть терпения, тут больше нечего сказать. Мы будем работать и пытаться всё изменить и очень будем ждать вас на трибунах, нам нужна ваша поддержка», — сказал нападающий.

Отставка Назарова

Если Знарок пока сохраняет место рулевого «Ак Барса», то Андрей Назаров уже исчерпал кредит доверия и был уволен с поста главного тренера «Сочи». Под его руководством команда потерпела 17 поражений в 20 встречах, причём 14 из них — в основное время. Последней каплей стал именно разгром от «Автомобилиста», в преддверии которого наставник жаловался на переполненный лазарет, но уверял в исключительно боевом настрое здоровых хоккеистов.

«Пока немножко всё плачевно в плане травм. Они обрушились на нас как снег на голову, впервые такое у меня в карьере, когда столько игроков получают травмы, причём долгосрочные: у кого ключица, у кого колено, у кого пах… Могу заверить болельщиков, что в следующей игре ребята выйдут биться, умирать, независимо от того, каким составом», — говорил Назаров.

Но эта пламенная речь не помогла ему убедить руководство в необходимости предоставить время на исправление ситуации. «Сочи» потерпел седьмое поражение подряд, уже на следующий день Назаров был уволен, а на его место пришёл Сергей Светлов. Именно под началом олимпийского чемпиона Калгари в последний раз в плей-офф выходил «Атлант», такого же успеха он добивался и в двух первых сезонах в «Адмирале». Правда, пройти дальше первого раунда ни разу не удавалось. В сентябре 2020 года он возглавил «Амур», но проработал там лишь до апреля, после чего взял паузу. Тем не менее и бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд, и обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Валерий Каменский верят в его способность преуспеть на новом месте.

«Опытный тренер. Знает хоккей, разбирается в нём. Я думаю, что он попробует вытащить команду на другой уровень, и хочу пожелать ему удачи. Светлов эффективен в работе с молодёжью. Он вообще хорошо работает, я знаю его. Целиком отдаётся своей работе, любит её и работает 24 часа в сутки. И как игроку, и как тренеру ему есть чем поделиться. Я думаю, это хороший выбор для «Сочи», — цитирует Каменского «Чемпионат».

Правда, дебют Светлова получился не самым удачным. Хозяева открыли счёт усилиями Дмитрия Завгороднего, а после второго периода вели со счётом 3:2, но не сумели удержать преимущество. Точные броски Теэму Пулккинена и Сергея Шумакова помогли «Трактору» взять верх. Таким образом, безвыигрышная серия «Сочи» растянулась на 23 дня. В последний раз они побеждали «Адмирал» 4 октября.