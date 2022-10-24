Назаров покинул пост главного тренера ХК «Сочи»

Андрей Назаров отправлен в отставку с поста главного тренера ХК «Сочи».

«В связи с неудовлетворительными результатами Андрей Назаров завершает работу на посту главного тренера ХК «Сочи», — сообщается в Telegram-канале клуба.

Отмечается, что хоккейный клуб достиг договорённости с Сергеем Светловым.

«Сочи» занимает последнюю позицию в таблице Западной конференции (девять очков).

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Трактором». Начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее Назаров прокомментировал информацию о своей отставке из «Сочи».