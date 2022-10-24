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Назаров: кое-что в «Сочи» у нас получилось

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Главный тренер Андрей Назаров прокомментировал информацию о своей отставке из «Сочи».
Назаров: кое-что в «Сочи» у нас получилось
  • РИА Новости

«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду. Остаюсь ли я в «Сочи» на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь», — приводит слова Назарова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что выражает большую благодарность руководству сочинского клуба за предоставленную возможность.

«На мой взгляд, кое-что у нас получилось», — заключил Назаров.

«Сочи» занимает последнюю позицию в таблице Западной конференции (девять очков).

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Трактором». Начало встречи — в 19:30 мск.

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