Назаров: кое-что в «Сочи» у нас получилось
- РИА Новости
«Да, безусловно, результат давит, руководство клуба совместно со мной приняло решение, что мне нужно покинуть команду. Остаюсь ли я в «Сочи» на другой должности? Нет, в клубной системе я не остаюсь», — приводит слова Назарова «Чемпионат».
Он также подчеркнул, что выражает большую благодарность руководству сочинского клуба за предоставленную возможность.
«На мой взгляд, кое-что у нас получилось», — заключил Назаров.
«Сочи» занимает последнюю позицию в таблице Западной конференции (девять очков).
В следующем матче «Сочи» сыграет с «Трактором». Начало встречи — в 19:30 мск.
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