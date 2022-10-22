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«Матч ТВ»: призванный в армию вратарь Федотов тренируется со сборной ВМФ в Петербурге

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Стало известно, как поддерживает спортивную форму призванный в армию голкипер московского ЦСКА и сборной России по хоккею Иван Федотов.
«Матч ТВ»: призванный в армию вратарь Федотов тренируется со сборной ВМФ в Петербурге
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

25-летний вратарь работает со сборной Военно-морского флота РФ (ВМФ) возраста 18 лет и старше, которая проводит тренировки в Санкт-Петербурге, сообщает «Матч ТВ».

Уточняется, что Федотов 22 октября во Дворце спорта СКА с командой срочников сыграл против сборной ветеранов.

1 июля Федотова задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Позже голкипер был направлен в воинскую часть в Северодвинске.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с Федотовым.

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