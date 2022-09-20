«Филадельфия» может расторгнуть контракт с вратарём Федотовым

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли сообщил, что «Филадельфия Флайерз» может расторгнуть контракт с российским голкипером Иваном Федотовым.

«Да, «Флайерз» могут расторгнуть контракт с Федотовым. И не обязательно, чтобы это решение было принято до конца сезона», — цитирует Дэйли РИА Новости.

9 сентября «Матч ТВ» сообщал, что ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Александра Самонова.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга.