Хоккеист Федотов отказался от иска к призывной комиссии Петербурга

Бывший игрок ЦСКА и сборной России Иван Федотов отказался от оспаривания решения призывной комиссии Санкт-Петербурга о призыве на воинскую службу.

«Истец отказался от иска, направил об этом ходатайство, и отказ принят судом. Заседание прошло в отсутствие сторон», — цитирует судью Наталью Кораблёву ТАСС.

9 сентября «Матч ТВ» сообщал, что ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Александра Самонова.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном обмене Федотова из ЦСКА в петербургский клуб.