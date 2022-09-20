Ротенберг — о слухах про обмен Федотова в СКА: всегда же можно на заборе что-то написать

Заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал слухи о возможном обмене голкипера Ивана Федотова из ЦСКА в петербургский клуб.

«Слухи про обмен Федотова на Самонова? Всегда же можно на заборе что-то написать. Вы знаете, что я ещё тут могу сказать? Это очень сильный вратарь, который обыграл нас в прошлом сезоне. Это однозначно», — цитирует Ротенберга «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что желает успехов Федотову в дальнейшей карьере.

9 сентября «Матч ТВ» сообщал, что ЦСКА может обменять Федотова в СКА на Александра Самонова.

Федотов в сезоне-2021/22 в составе московского ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. 7 мая игрок заключил соглашение с «Филадельфией».

1 июля 25-летнего вратаря задержали в Санкт-Петербурге после тренировки сотрудники военкомата по подозрению в уклонении от службы в армии. Защита Федотова подала жалобу во Всеволожский городской суд о признании незаконным решения комиссии о призыве на воинскую службу. Также защита вратаря обратилась в военную прокуратуру по поводу его задержания для прохождения воинской службы.

Ранее Ротенберг рассказал о ситуации с олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым.