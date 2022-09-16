Ротенберг: СКА находится на связи с Гусевым и рассчитывает на него

Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о ситуации с олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым.

«Никита сделал очень много полезного для нашего хоккея. Мы рассчитываем на него. Мы на связи, дай бог, всё получится. Время покажет», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне. В настоящее время форвард является свободным агентом.

СКА в гостях нанёс поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

Команда из Санкт-Петербурга (14 очков) лидирует в Западной конференции. Бело-голубые (десять очков) располагаются на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.