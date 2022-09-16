военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Ротенберг: СКА находится на связи с Гусевым и рассчитывает на него

Короткая ссылка
Главный тренер санкт-петербургского СКА Роман Ротенберг рассказал о ситуации с олимпийским чемпионом нападающим Никитой Гусевым.
Ротенберг: СКА находится на связи с Гусевым и рассчитывает на него
  • РИА Новости

«Никита сделал очень много полезного для нашего хоккея. Мы рассчитываем на него. Мы на связи, дай бог, всё получится. Время покажет», — цитирует Ротенберга ТАСС.

Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне. В настоящее время форвард является свободным агентом.

СКА в гостях нанёс поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).

Команда из Санкт-Петербурга (14 очков) лидирует в Западной конференции. Бело-голубые (десять очков) располагаются на втором месте.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить