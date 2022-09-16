Ротенберг: СКА находится на связи с Гусевым и рассчитывает на него
- РИА Новости
«Никита сделал очень много полезного для нашего хоккея. Мы рассчитываем на него. Мы на связи, дай бог, всё получится. Время покажет», — цитирует Ротенберга ТАСС.
Гусев выступал за СКА в прошлом сезоне. В настоящее время форвард является свободным агентом.
СКА в гостях нанёс поражение московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1).
Команда из Санкт-Петербурга (14 очков) лидирует в Западной конференции. Бело-голубые (десять очков) располагаются на втором месте.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.