Антирекорд «Ак Барса», возрождение «Нефтехимика» и прорыв «Локомотива»: что происходит в регулярном чемпионате КХЛ

«Ак Барс» сенсационно потерпел шесть поражений подряд и установил клубный антирекорд, а «Авангард» проиграл два матча из трёх после увольнения Дмитрия Рябыкина с поста главного тренера и выпал из зоны плей-офф. В свою очередь, «Нефтехимик» оправился после серии из десяти неудач на старте сезона и прорвался в верхнюю восьмёрку, а «Локомотив» выиграл пять из шести последних встреч и помог Игорю Никитину достичь отметки в 300 побед в КХЛ. Испытывающий очевидные кадровые проблемы «Автомобилист» сохранил за собой лидерство на Востоке, а СКА укрепился в качестве главного претендента на Кубок Континента.

Кризис «Ак Барса»

Подопечные Олега Знарка продолжают оставаться одним из претендентов на звание главного разочарования первой части регулярного чемпионата КХЛ. Летом коллектив пополнился рядом звёзд и ему предрекали статус фаворита в борьбе за Кубок Гагарина и сравнивали с легендарной казанской дрим-тим времён сезона-2004/05, но последние результаты заставляют всерьёз сомневаться о справедливости таких оценок.

Со старта турнира команда не могла похвастать яркой игрой, но если до этого ей удавалось исправно набирать очки, то в октябре с этим наметились серьёзные проблемы. Они потерпели шесть поражений подряд и не только установили клубный антирекорд по продолжительности безвыигрышной серии, но и опустились на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

В связи с этим, в адрес хоккеистов стало поступать огромное количество критики, а под наставником закачалось кресло. Уже сейчас некоторые эксперты предполагают, что специалист не сможет выправить ситуацию, следовательно, единственным логичным выходом из ситуации станет его отставка.

Да, провалы казанцев можно попробовать оправдать тяжёлым календарём. Менее чем за две недели они успели трижды сыграть с лидером конференции «Автомобилистом», а также помериться силами с «Металлургом», «Трактором» и «Барысом», но руководство вряд ли сочтёт это достойным оправданием. Особенно если серия неудач продлится, для чего есть все основания. Ведь в ближайшую неделю «Ак Барс» ждут две встречи с магнитогорцами, а также две новые серии «зелёного дерби» с «Салаватом Юлаевым».

Что касается игроков, то с точки зрения статистики звёздный статус оправдывает лишь Александр Радулов, преодолевший рубеж в 200 голов за время выступления в КХЛ. В нынешнем чемпионате форвард набрал 15 (8 + 7) очков в 18 матчах и в отличие от многих партнёров может похвастать нейтральным показателем полезности. А вот Вадим Шипачёв будто бы сам не свой. Пока в активе лучшего бомбардира регулярки трёх последних первенств лишь шесть (3 + 3) очков, а во время его пребывания на льду коллектив пропустил на семь шайб больше, чем забросил.

Отсутствие прогресса «Авангарда»

Не может пока выбраться из ямы и ещё одна команда, изначально считавшаяся соискателем трофея. После увольнения наставника «Авангард» провёл три встречи, но справиться сумел лишь с аутсайдером турнира — «Амуром». Затем последовали обидное поражение по буллитам от «Адмирала» и разгром от «Металлурга», в тренерский штаб которого за несколько часов до игры вошёл бывший наставник «ястребов» Дмитрий Рябыкин. В итоге, магнитогорцы уже к середине второго периода семь раз огорчили Станислава Галимова и Андрея Мишурова, тем самым установив рекорд клуба по скорострельности, а омичи ответили лишь четырьмя точными бросками и проиграли 12-й раз в сезоне.

И хотя сами хоккеисты отмечают, что под руководством Михаила Кравеца стали делать акцент на контроле шайбы и в целом стараться больше действовать первым номером, положительной динамики пока не видно. С 16 очками «Авангард» занимает предпоследнюю, десятую строчку на Востоке, а по числу поражений в основное время (10) опережает лишь «Амур», «Нефтехимик» и «Сочи» (все — по 11). В свете этого в сообществе всё активнее высказывается мнение об ошибочности расставания с Рябыкиным. По мнению некоторых экспертов, руководство «ястребов» сделало из наставника «стрелочника» и попыталось свалить на него вину за неудачи, но при этом не устранило причину проблем.

Стоит полагать, что остаток месяца будет ключевым для исполняющего обязанности главного тренера. В октябре омичам осталось провести пять матчей и лишь в противостоянии с набравшим ход «Барысом» они могут позволить себе потерять очки. Поражения от «Куньлуня», «Адмирала» или «Северстали» вполне могут быть расценены как фиаско и привести к расставанию с Кравецом.

Реинкарнация «Нефтехимика» и прорыв «Локомотива»

В отличие от омичей, руководство нижнекамского клуба не стало искать нового наставника даже после десяти поражений подряд на старте первенства. Олег Леонтьев сохранил свой пост и уже в конце сентября всё изменилось в лучшую сторону. За три недели «Нефтехимик» проиграл лишь две встречи из десяти и успел расправиться с лидером Восточной конференции — «Автомобилистом», действующим финалистом Кубка Гагарина — «Металлургом», а также московским «Динамо» и «Сибирью» (дважды). Это позволило обойти в таблице не только многострадальный «Авангард», но и нестабильный «Трактор» и подняться в зону плей-офф.

Во многом за это стоит поблагодарить голкипера Эмиля Гарипова, признанного лучшим хоккеистом шестой недели сезона КХЛ. За этот отрезок он пропустил лишь шесть шайб и помог коллективу одержать три победы подряд, демонстрируя впечатляющие показатели. Так, процент отражённых бросков составил 94,5%, а коэффициент надёжности — 1,95.

Заметного прогресса добились и ярославцы. На конец сентября они имели в активе чуть больше 50% побед, а в октябре взяли верх в пяти из шести встреч. Пусть и не над самыми сильными соперниками. Зато это не только позволило «Локомотиву» подняться на третье место на Западе, но и помогло Игорю Никитину достичь отметки в 300 выигранных матчей за карьеру в КХЛ. Помимо него, таким достижением могут похвастать лишь Зинэтула Билялетдинов (360), Владимир Крикунов (374), Олег Знарок (432) и Дмитрий Квартальнов (515).

Держат планку и признанные лидеры Востока. «Металлург» вновь получил в распоряжение неудачно съездившего за океан Григория Дронова, а запросивший обмен Николай Голдобин не только вернулся в состав, но и поразил ворота «Авангарда». Как итог, в октябре из семи матчей было выиграно пять, что позволило магнитогорцам сохранить вторую строчку.

Немного им уступает «Салават Юлаев», идущий по такому же графику. Правда, в случае с уфимцами главным творцом успеха является Андрей Кареев. 27-летний голкипер уже успел установить рекорд клуба по количеству «сухих» встреч подряд (три) и был в 109 секундах от повторения достижения легендарного Александра Ерёменко. За всю истории ни одному вратарю команды не удавалось оставлять ворота в неприкосновенности на протяжении 190 минут 34 секунд.

Неудержимый СКА и сверхуверенный «Автомобилист»

Тем не менее, первое место на Востоке по-прежнему сохраняет команда из Екатеринбурга, демонстрирующая невероятно яркий и результативный хоккей. По заброшенным шайбам они занимают второе место в лиге (67) и это при том, что борются не только с соперниками, но и с травмами. За короткий промежуток времени повреждения получили Джесси Блэкер, Павел Куликов, а также три из пяти лучших бомбардиров — Стефан да Коста, Сергей Широков и Кёртис Валк. И если первый уже успел вернуться на лёд и помочь взять верх над «Амуром», то двое других выбыли минимум на несколько месяцев.

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Но даже в отсутствие лидеров «Автомобилист» сохраняет шансы побороться за первенство в дивизионе. На днях Сергей Шумаков подписал с екатеринбуржцами однолетний контракт, а в строю остаются Анатолий Голышев и Брукс Мэйсек. Россиянин уже «настрелял» 19 (9 + 10) очков и на всех парах движется к личному рекорду результативности, а канадец уже сейчас считается одним из главных претендентов на звание лучшего бомбардира сезона. В 19 встречах он забросил 11 шайб, отдал 12 передач и на два балла опережает преследующего его форварда СКА Марата Хайруллина.

К слову, петербуржцы пока также не намерены сбавлять оборотов. Подопечные Романа Ротенберга лидируют в лиге с 35 очками и имеют в пассиве лишь два поражения. На прошлой неделе беспроигрышную серию СКА из семи матчей прервал «Локомотив», но это возможно даже пошло на пользу. Уже двое суток спустя армейцы отправили пять безответных шайб в ворота «Витязя» и вернулись на победную волну. И это без Захара Бардакова, который получил серьёзную травму.

Постепенно форму набирает и ЦСКА, который не только ни разу не уступил в последних пяти встречах, но и сокрушил прямого конкурента — московское «Динамо», довольно безболезненно переживающее перестройку. Но на фоне СКА действующие обладатели Кубка Гагарина выглядят не так уверенно. Большинство побед даются подопечным Сергея Фёдорова с большим трудом, а по разнице забитых и пропущенных шайб они уступают не только пятёрке лидеров, но также «Салавату Юлаеву» и «Торпедо».