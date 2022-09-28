Уверенность СКА, прорыв «Автомобилиста» и десять поражений «Нефтехимика»: чем запомнился первый месяц регулярки КХЛ

На старте сезона СКА проиграл лишь один матч по буллитам и уверенно возглавляет сводную таблицу КХЛ, а «Металлург» выиграл семь встреч подряд и лидирует на Востоке. ЦСКА и «Авангард» неожиданно провалили начало чемпионата, а звёзды «Ак Барса» пока не впечатляют в полной мере. «Автомобилист» ударно провёл стартовый отрезок благодаря впечатляющей результативности своих нападающих, а «Нефтехимик» и «Сочи» потерпели по десять поражений. Чем запомнился первый месяц регулярного чемпионата КХЛ — в материале RT.

Уверенность СКА и «Металлурга»

В то время как целый ряд лидеров Континентальной хоккейной лиги начали новый чемпионат ни шатко ни валко, статус фаворитов подтвердили лишь две команды. На Западе привычно высокий класс продолжил демонстрировать СКА, а на Востоке здорово стартовал финалист последнего Кубка Гагарина — «Металлург». Но если магнитогорцы в стартовых 11 матчах первенства потерпели три поражения, включая неудачу в основное время, то петербуржцы уступали лишь в серии буллитов. Подпортить статистику подопечным Романа Ротенберга сумело московское «Динамо», которое впечатляет своей конкурентоспособностью после потери ряда звёздных исполнителей.

Причём первая осечка СКА произошла лишь в десятой встрече сезона. До этого армейцы неизменно брали верх, причём лишь дважды им не удалось расправиться с соперниками за 60 минут. На равных с ними сражались «Салават Юлаев» и «Северсталь», но первым не повезло пропустить разящий бросок Дамира Жафярова в овертайме, а вторые уступили в серии буллитов.

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Отличительной чертой СКА остаётся сбалансированность. Подопечные Ротенберга занимают второе место по числу заброшенных шайб (36) и входят в тройку лидеров по пропущенным (16). И эта заслуга принадлежит не только обороне, но и молодому голкиперу Дмитрию Николаеву. 22-летний страж ворот располагается на третьей строчке по проценту отражённых бросков (95%) среди тех, кто провел больше половины матчей, а по коэффициенту надёжности и вовсе опережает всех конкурентов (1,28). Во многом именно его вдохновенная игра помогла петербуржцам почти 61 минуту не пропускать в меньшинстве, а ему самому позволила повторить клубный рекорд. Чтобы достичь отметки в десять побед ему потребовалось провести лишь 13 игр в старте — как и его предшественникам Сергею Бобровскому и Евгению Иванникову.

Что касается «Металлурга», то его уверенное выступление в первый месяц во многом обусловлено лёгким календарём. Среди поверженных им коллективов лишь «Торпедо», минское «Динамо» и «Спартак» сейчас входят в верхнюю десятку таблицы лиги, а большинство очков было добыто с противниками уровня «Куньлуня» и «Адмирала». Немного смазывают впечатление неудачи в противостояниях с ЦСКА, «Северсталью» и «Амуром», хотя у последних удалось дважды взять реванш.

Правда, все три поражения «Металлурга» пришлись на стартовый отрезок чемпионата, после чего команда одержала семь побед подряд и имеет все шансы продлить успешную серию. В ближайшее время их ждут встречи с аутсайдером турнира «Нефтехимиком» и терпящим бедствие «Трактором», в которых они явно будут фаворитами. И это несмотря на возможное отсутствие получившего повреждение Джоша Карри и ситуацию вокруг Николая Голдобина.

Один из лучших бомбардиров магнитогорцев в прошлом плей-офф по неизвестным причинам пропустил четыре матча подряд, но даже это не сказалось на результативности коллектива. В общей сложности записать себе в актив очки уже успели 23 полевых хоккеиста, а особенно впечатляюще смотрятся россиянин Денис Зернов и звёздные легионеры — Брендан Лайпсик и Филипп Майе.

Адаптация «Ак Барса»

Если смотреть исключительно на положение в таблице, то «Ак Барс» в целом оправдывает ожидания. Вот только от пополнившейся рядом звёзд и наречённой «дрим-тим» команды ждали значительно большего. В первую очередь, это касается уровня игры и выступления её новоиспечённых лидеров. Если те же Александр Радулов и Кирилл Семёнов более-менее подтверждают свой статус и набирают в среднем около очка за матч, то их партнёры пока смотрятся не так впечатляюще.

Вадим Шипачёв отметился лишь четырьмя результативными действиями (2 + 2) в десяти встречах, а в активе Вячеслава Войнова значится вдвое меньше (1 + 1). Настоящей катастрофой стала реализация большинства, где надежды возлагались именно на опытных исполнителей. Казанцы воспользовались своим шансом лишь в 9,8% случаев, а впервые реализовали лишнего игрока только 25 сентября — в противостоянии с «Трактором».

Что касается Радулова, то не только его продуктивность является одной из тем для обсуждения. Форвард неоднократно проявлял несдержанность и не только заработал 12 минут штрафного времени, но успел подраться с защитником «Спартака» Никитой Соколовым и получить денежный штраф за грубый фол на торпедовце Максиме Федотове. В итоге, немного в тени осталось его очередное достижение. В матче с «Трактором» он отметился 392-й голевой передачей в КХЛ и вышел на третье место в списке лучших ассистентов лиги в истории. По этому показателю он уступает лишь легенде «Металлурга» Сергею Мозякину (509) и своему одноклубнику Шипачёву (557).

Сложности ЦСКА и «Авангарда»

Но если «Ак Барс» продолжает регулярно брать верх над соперниками, пусть и в не самой яркой манере, то два других топ-коллектива пока не могут похвастаться стабильностью. ЦСКА и «Авангард» набрали 13 и девять очков соответственно и с трудом входят в зону плей-офф. Но если провал омичей можно объяснить сложнейшим расписанием, согласно которому они были вынуждены сыграть на выезде 11 раз подряд, то неудачи армейцев имеют под собой ряд причин. Они не только менее продуктивны в нападении, но стали слабее в обороне, что выливается в большое число как пропущенных шайб (28), так и штрафных минут (135). Красно-синие входят в тройку самых грубых команд лиги, уступая лишь минскому «Динамо» (179) и «Куньлуню» (201).

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В этих условиях не самым впечатляющим образом себя проявляют звёзды. По большому счёту, статус действующих обладателей Кубка Гагарина оправдывают только Михаил Григоренко (4 + 4) и Никита Нестеров (1 + 7), в то время как их партнёры пока выглядят значительно скромнее. Ниже своих возможностей выступают лидеры армейцев в прошедшем розыгрыше Кубка Гагарина — Константин Окулов и Владислав Каменев, на двоих набравшие лишь четыре очка. А во вратарской линии сказывается отсутствие Ивана Федотова. Его сменщики в лице Адама Рейдеборна и Александра Шарыченкова пока пропускают слишком много и не входят даже в топ-20 по проценту отражённых бросков.

На фоне этого проблемы «Авангарда» кажутся менее серьёзными. Пусть он пока и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции, но уже начинает нащупывать свой ритм и привыкать к требованиям нового главного тренера. На старте сезона коллектив Дмитрия Рябыкина пережил серию из шести поражений, затем взял верх в четырёх из шести матчей, а вскоре впервые сыграет на новой арене в Омске.

Помимо ЦСКА и «Авангарда», неприятно удивил и «Трактор», потерпевший уже семь поражений, причём все — в основное время. Но с учётом кадровых потерь, это было вполне ожидаемо. Летом челябинцы лишились ряда сильных иностранных хоккеистов, включая Лукаша Седлака, Томаша Гики и Романа Вилла, да ещё и Виталий Кравцов отправился покорять НХЛ. Найти им достойную замену пока не удалось. И если в самое ближайшее время усиление не появится, то рассчитывать на попадание плей-офф будет крайне непросто, не говоря уже о втором подряд выходе в финал конференции.

Фиаско «Нефтехимика» и «Сочи», прорыв «Автомобилиста»

Наверняка, мало кто ожидал, что нижнекамцы и сочинцы будут входить в число лидеров КХЛ и на равных соперничать с условными «Металлургом» и СКА за верхние места в таблице, но такой оглушительный провал предсказать было довольно непросто. Особенно это касается «Нефтехимика», выдавшего на старте серию из десяти поражений подряд. И хотя накануне «волкам» удалось справиться с «Сибирью», это вряд ли серьёзно подняло настроение их болельщикам. После 11 проведённых встреч клуб имеет в активе три очка и делит последнюю строчку в турнирной таблице с «Сочи».

Приятным же сюрпризом стало яркое выступление «Автомобилиста». В прошлой регулярке екатеринбуржцы заняли лишь девятое место на Востоке и впервые с 2017 года не смогли квалифицироваться в плей-офф КХЛ, но сделали соответствующие выводы и летом пополнили состав несколькими мастеровитыми хоккеистами. Результат не заставил себя долго ждать. В 11 матчах подопечные Николая Заварухина одержали восемь побед (все — в основное время), а их атакующий квартет обосновался на верхушке гонки бомбардиров. По 16 очков «настреляли» Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и экс-форвард «Спартака» Сергей Широков. Ещё 14 в копилку внёс перешедший из «Барыса» Кёртис Валк.

Как итог, третье место в КХЛ и статус главного преследователя «Металлурга» в Восточной конференции. Правда, делать далекоидущие выводы о перспективах «Автомобилиста» пока рано. Во многом их успехи обусловлены не самым сложным календарём и не факт, что команда сумеет сохранить такой темп: в ближайшее время их ждут три встречи с «Ак Барсом» и противостояние с «Салаватом Юлаевым».