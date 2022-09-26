ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ

ЦСКА по буллитам переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев (19-я минута), Константин Окулов (43-я), Сергей Плотников реализовал победный буллит. В команде красно-белых отличились Егор Савиков (33-я), Данила Квартальнов (57-я).

ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (15) располагается на второй строчке.

Ранее московское «Динамо» нанесло СКА первое поражение в сезоне КХЛ.