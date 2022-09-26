военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ

Короткая ссылка
ЦСКА по буллитам переиграл «Спартак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА обыграл «Спартак» в рамках регулярного сезона КХЛ
  • РИА Новости

Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

В составе ЦСКА шайбы забросили Антон Слепышев (19-я минута), Константин Окулов (43-я), Сергей Плотников реализовал победный буллит. В команде красно-белых отличились Егор Савиков (33-я), Данила Квартальнов (57-я).

ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (15) располагается на второй строчке.

Ранее московское «Динамо» нанесло СКА первое поражение в сезоне КХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить