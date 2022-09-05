Бума пока не наблюдается: почему посещаемость на старте регулярного чемпионата КХЛ ниже, чем в доковидные сезоны

Первые дни регулярного чемпионата КХЛ получились яркими на события, однако внимание на себя обращает не самая высокая заполняемость трибун. Средняя посещаемость матчей пока ниже, чем в доковидные сезоны. На то есть объективные причины: ещё не прошло ни одной встречи в Казани, Омске и Ярославле. Однако президент «Локомотива» Юрий Николаев ещё до старта турнира ожидал подобного развития событий. По его мнению, в условиях нового календаря КХЛ болельщики финансово не готовы так часто посещать стадионы.

В Континентальной хоккейной лиге к радости болельщиков стартовал регулярный чемпионат. За четыре дня состоялось уже 17 матчей, многие из которых получились яркими. В частности, победа скромного московского «Динамо» над звёздным «Ак Барсом» Олега Знарка или противостояние СКА и «Салавата Юлаева». Однако обращает на себя внимание и ещё один факт — не самое большое число зрителей на трибунах, хотя впервые за долгое время на аренах нет никаких ограничений.

Последние два года клубы КХЛ испытывали серьёзные финансовые трудности, вызванные пандемией коронавируса. Стадионы нельзя было полностью заполнять, и в итоге на игры в прошлом сезоне в среднем приходило 2382 человека (данные IIHF). По этому показателю лига оказалась на седьмом месте среди европейских чемпионатов, а первую строчку заняла Швейцария (6139 зрителей в среднем).

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Стартовавший турнир, по задумке руководства КХЛ, должен дать клубам возможность наконец-то заработать в дни матчей: на билетах, продаже сувенирной продукции и спонсорах. Именно поэтому в регулярке каждый коллектив проведёт рекордные 68 встреч. По мнению президента лиги Алексея Морозова, календарь соревнований стал более ритмичным, потому что в нём больше нет большого количества пауз.

«Вместо финского и шведского этапов Евротура добавили интересные игры, увеличили число дерби, принципиальных встреч. Это очень важно с точки зрения поддержания уровня конкуренции при отсутствии международных матчей... Два года пандемии наложили свой отпечаток, клубы практически не имели финансовых поступлений в дни матчей, а это основная доля коммерческих доходов», — заявил Морозов в интервью РБК.

Казалось бы, соскучившиеся по хоккею зрители должны были броситься на ледовые арены. По крайней мере, именно так происходило в других видах спорта. Неплохую статистику до введения Fan ID показывала РПЛ, а финал Кубка России установил рекорд посещаемости «Лужников». Единая лига ВТБ собрала полные трибуны на финальную серию между «Зенитом» и ЦСКА. Однако, как сказал после Евро-2012 Андрей Аршавин: «Ваши ожидания — это ваши проблемы». И пока по первым матчам нельзя сказать, что болельщики поправят финансовое положение клубов КХЛ. Посещаемость ниже, чем в доковидные сезоны.

В сентябре 2019 года на матчи регулярного чемпионата ходило в среднем 6759 человек. В более ранние периоды цифры были чуть ниже, но всегда около шести тысяч. На старте сезона-2022/23 на трибунах ледовых арен в среднем находилось 4967 зрителей. Самыми посещаемыми стали встречи в Санкт-Петербурге и Минске: СКА и «Салават Юлаев» заинтересовали 12 228 болельщиков, а на «Динамо» и «Барыс» пришли посмотреть 13 805 любителей хоккея.

Также аншлаги зафиксированы у нижегородского «Торпедо» и «Витязя». Однако к подольскому клубу есть вопросы: на видео с игры с «Авангардом» видно большое количество свободных мест. И в цифру 5700 при заявленной вместимости арены 5 525 верится с трудом.

На удивление низкие показатели у Екатеринбурга. «Автомобилист» на трибунах пока поддерживают менее трёх тысяч человек, хотя ранее стадион был практически всегда полон. Конечно, это можно объяснить не лучшей игрой команды в последнее время. С другой стороны, начало сезона — самое время её поддержать. Не заболели хоккеем и в Сочи. На команду Андрея Назарова, которая зажигала в межсезонье, пока пришло посмотреть 3048 и 2220 зрителей.

Традиционно невысокая посещаемость в Москве. Не вдохновила жителей столицы даже вывеска «Динамо» — «Ак Барс». Хотя казанский клуб с его звёздным составом и Олегом Знарком, безусловно, должен был вызвать интерес. Кроме того, бело-голубые пригласили на встречу Александра Овечкина. Но, несмотря на все усилия менеджмента, на стадионе собралось лишь 5432 человек.

«Спартак» только в одной игре из двух сумел преодолеть отметку в три тысячи зрителей, хотя на арене на игре с «Амуром» побывала фигуристка Камила Валиева. При полупустых трибунах выступают и хоккеисты ЦСКА. На матче-открытии сезона с магнитогорским «Металлургом» присутствовало всего 7,3 тыс. болельщиков.

Не собрала аншлага и первая встреча челябинского «Трактора», однако к противостоянию с «Локомотивом» любители хоккея подтянулись на трибуны и добрались до доковидных показателей.

Конечно, пока рано делать серьёзные выводы: состоялось лишь 17 матчей из 133 запланированных на сентябрь. Ещё не открывали свои двери арены в Омске, где наконец отстроили новый стадион, Казани и Ярославле. Когда игры пройдут в этих городах, средние цифры по посещаемости подрастут. Нельзя забывать и о таких факторах, как начало учебного года и конец дачного сезона. Не все болельщики ещё вернулись домой, кто-то продолжает копать грядки на огороде, а семейные люди первые дни месяца занимались детьми.

Однако, не исключено, что рекордных цифр по количеству зрителей на трибунах в этом сезоне не будет. По крайней мере, так думает президент «Локомотива» Юрий Николаев. По его мнению, в регулярном чемпионате лига сделала слишком много матчей.

«Я не поддерживаю новый календарь КХЛ. У нас в сентябре 13 игр. Это ненормально. Во имя чего это всё? Платёжеспособность населения не так велика, чтобы ходить так часто на хоккей. Правильнее было бы дать паузу ребятам», — сказал специалист в комментарии Sport24.

С этой точки зрения календарь турнира, действительно, неидеален. Кроме того, стараясь создать удобные условия командам, лига по подобию НХЛ делает домашние и выездные серии. Так, ЦСКА за регулярку дважды проведёт в Москве пять матчей подряд. С учётом стоимости билетов, далеко не каждый болельщик сможет себе позволить сходить на все из них, скорее он выберет одну или две игры. Та же самая ситуация в регионах. Поэтому пока вопрос, удастся ли клубам при таком календаре и количестве матчей поправить своё финансовое положение, остаётся открытым. И ответ на него мы получим только по окончании регулярного чемпионата.