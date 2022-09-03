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Зарипов третий сезон подряд будет капитаном «Ак Барса»

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Нападающий Данис Зарипов назначен капитаном казанского «Ак Барса» в сезоне-2022/23 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Его ассистентами стали Вадим Шипачёв, Александр Радулов и Василий Токранов, сообщает пресс-служба клуба.

Зарипов после окончания сезона-2021/22 дал понять, что намерен завершить спортивную карьеру. Форвард в 1311 матчах набрал 975 очков (431 шайба + 544 результативные передачи). 41-летний нападающий является рекордсменом по количеству игр в Континентальной хоккейной лиге и единственным в истории КХЛ пятикратным обладателем Кубка Гагарина.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Никита Нестеров подписал новый контракт с московским ЦСКА.




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