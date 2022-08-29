«Поступили согласно букве закона»: Калниньш дебютировал за «Амур» после решения IIHF одобрить переход

Латвийский вратарь Янис Калниньш дебютировал в составе «Амура» в матче со «Спартаком» на Кубке мэра Москвы. В июле Федерация хоккея Латвии (LHF) попыталась заблокировать переход голкипера, но спустя месяц международная федерация (IIHF) встала на сторону игрока и клуба. В LHF подали апелляцию в дисциплинарную комиссию вышестоящей организации и продолжают оказывать давление на соотечественника. По мнению вице-президента КХЛ по развитию Валерия Каменского, IIHF поступила согласно букве закона, а трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко выразил надежду, что этот прецедент может стать примером для других иностранцев, которые хотят играть в России.

«Страница со сборной Латвии для меня закрыта»

История с переходом Яниса Калниньша в «Амур» закончилась долгожданным хеппи-эндом. Вратарь подписал контракт с клубом из Хабаровска ещё в начале июля, но Федерация хоккея Латвии (LHF) всячески препятствовала переходу и даже заблокировала трансфер. Тем не менее в воскресенье, 28 августа, спортсмен всё-таки дебютировал в составе новой команды в матче за третье место на Кубке мэра Москвы со «Спартаком».

Голкипер вышел на лёд с первых минут и сделал 28 сейвов, но пропустил две шайбы. Такой итог для него можно назвать не самым плохим, ведь он давно не играл, а летом пережил настоящую травлю на родине. Неудивительно, что после финальной сирены уроженец Лимбажи не скрывал радости.

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«Дома у меня были сухие занятия и велотренажёр. А здесь я работал с командой, но не играл. Когда долго тренируешься, но не принимаешь участия во встречах, трудно начинать. Ощущения, что груз с плеч упал, у меня нет. Знал: всё будет хорошо, просто нужно немного подождать. Вопрос был лишь в том, когда я смогу выйти на лёд», — приводит слова Калниньша Allhockey.

Также Янис в очередной раз подчеркнул, что хотел выступать именно в КХЛ, где ранее защищал цвета рижского «Динамо» и «Йокерита», а конкретное предложение ему сделал только «Амур». Пожизненный же запрет на вызов в национальную команду Латвии вратаря больше не беспокоит.

«Я и так не поехал туда в прошлом сезоне. Страница со сборной Латвии для меня закрыта. Мне 30 лет, и к этому моменту я сыграл за неё только два полных матча. Если подобное происходит, надо отступить и проводить больше времени с семьёй. Настроение у меня отличное. Матч провёл, всё хорошо. Апелляция со стороны латвийской федерации не напрягает. Трансферная карта есть — всё, играй», — добавил Калниньш.

Поддержал его и главный тренер коллектива Вадим Епанчинцев. Он подчеркнул, что в целом новичок справился, хотя в некоторых моментах ему ещё необходимо прибавлять.

«С нашей стороны всё было сделано грамотно, оставалось ждать... Есть ли опасения в связи с решением латвийцев подать апелляцию? Они всегда есть. Наш клуб, ФХР и КХЛ делают всё правильно. Янис настроен играть. В ином случае он бы просто не приехал», — отметил специалист.

«Спорт нельзя смешивать с политикой»

LHF заблокировала переход голкипера в середине июля, не дав ход соответствующей заявке в трансферную систему Международной федерации хоккея. Однако спустя месяц IIHF всё же одобрила его, после чего спортсмен получил возможность в том числе сыграть в КХЛ.

Тем не менее в Латвии не намерены сдаваться и уже подали апелляцию на вердикт вышестоящей организации.

«Вечером 26 августа в LHF поступило решение IIHF с разъяснением, в котором международная федерация одобрила переход игрока в «Амур». Несмотря на это, LHF обратилась в дисциплинарную комиссию IIHF», — объяснили ТАСС в пресс-службе.

В КХЛ же поддержали решение IIHF. Вице-президент лиги по развитию Валерий Каменский подчеркнул: организация не имела права поступить иначе. Он выразил удовлетворение тем фактом, что на первый план в очередной раз не вышла политика.

«Запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его трансфер — полнейшая глупость. Слава богу, международная федерация заняла сторону клуба и хоккеиста. Остаётся только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой. Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В IIHF ещё остаются люди, понимающие это», — заявил Каменский в разговоре с RT.

Ранее президент лиги Алексей Морозов обещал до конца отстаивать права хоккеистов, хотя и сетовал на то, что они не могут выходить на лёд без трансферной карты.

Ситуация с регистрацией ещё одного представителя Латвии Николая Елисеева, который в июле подписал соглашение с «Адмиралом», по всей видимости, тоже скоро разрешится. По крайней мере, Калниньш после воскресной игры со «Спартаком» сказал: «Разговаривал с Елисеевым, у него всё в порядке. Через пару дней всё оформят».

Однако на родине на них обоих, а также на работающих в России тренеров Леонида Тамбиева, Андрея Банаду и Григория Пантелеева оказывается серьёзное давление. В частности, Служба государственной безопасности Латвии пообещала следить за их деятельностью в соответствии с нормами законодательства и пригрозила уголовным преследованием. Хоккеистов и тренеров также предостерегли от пропаганды успехов России в спорте, что якобы противоречит национальным интересам государства.

При этом ещё весной в местный закон были внесены поправки, в соответствии с которыми все атлеты и специалисты, принимающие участие в соревнованиях, проводимых на территории России и Белоруссии, пожизненно лишаются возможности вызываться в сборные.

Под соответствующие ограничения попал и Калниньш, сыгравший в составе национальной команды на четырёх чемпионатах мира и Олимпиаде в Пекине. Своё решение перейти в «Амур», несмотря на санкции, он объяснил заботой о будущем семьи.

«Я принял его, поскольку моя карьера не будет долгой... Я взрослый человек и понимаю, какая реакция последует у людей и как её повернут СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас и нашей семьи», — рассказал вратарь в интервью Sportacentrs.

«Калниньшу необходимо кормить семью»

Опрошенные RT эксперты поддержали Калниньша. По мнению Каменского, голкипер был бы рад продолжать защищать честь страны, но ему не предоставили такой возможности.

«Янису в этой ситуации не остаётся ничего иного, кроме как играть за «Амур». Возможно, в будущем настанут другие времена и он ещё выйдет на лёд в свитере национальной команды. Сейчас человек хочет зарабатывать для родных и увеличивать собственный достаток. Почему он не имеет на это права? Неправильно запрещать людям делать их работу», — подчеркнул вице-президент КХЛ.

Полностью согласился с ним трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко, подчеркнувший, что основной источник дохода для спортсменов в командных видах — не игра за сборную, а клубная карьера.

«Думаю, в «Амуре» были уверены, что всё закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от национальной команды, но, играя за неё, на жизнь себе не заработаешь. Выступление за клуб — это его работа. Ему необходимо кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать примеру Яниса и приехать в КХЛ, несмотря на обструкцию на родине», — заявил Терещенко.

Он также порадовался решению IIHF, занявшей сторону игрока и хабаровчан, и выразил надежду, что оно послужит отправной точкой для дальнейшего снятия ограничений.

«До того международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово... Что же касается Яниса, у организации не было иного выхода. Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лёд. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идёт речь. Если бы IIHF приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Все буквы закона оказались бы перечёркнуты, хотя федерация и так на них наплевала», — добавил Терещенко.