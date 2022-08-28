Калниньш сообщил, что не собирается выступать за сборную Латвии по хоккею

Вратарь хабаровского «Амура» Янис Калниньш заявил, что больше не собирается выступать за сборную Латвии по хоккею.

«О сборной я не думаю, эта страница для меня уже закрыта. Мне 30 лет, сыграл только два полных матча на чемпионатах мира. Если не играешь, то надо уходить и надо больше времени проводить с семьёй. Она приедет позже сюда», — цитирует Калниньша ТАСС.

6 июля стало известно, что 30-летнего вратаря исключили из состава сборной Латвии после перехода в российский клуб.

27 августа генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход Калниньша в хабаровский клуб, однако Федерация хоккея Латвии хочет оспорить данное решение организации.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на желание LHF оспорить решение IIHF разрешить голкиперу играть за «Амур».