Каменский назвал глупостью попытки LHF сорвать переход Калниньша в «Амур»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на желание Латвийской хоккейной федерации (LHF) оспорить решение Международной федерации хоккея (IIHF) разрешить голкиперу Янису Калниньшу играть за «Амур».

«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации — полнейшая глупость. Слава богу, IIHF заняла сторону клуба и хоккеиста. Остаётся только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой. Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В IIHF ещё остаются люди, понимающие это. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян, поскольку без них они выходят половинчатыми и неинтересными», — заявил Каменский RT.

Ранее Каменский высказался о решении LHF отстранить Калниньша от сборной страны.