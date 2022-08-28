военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Каменский назвал глупостью попытки LHF сорвать переход Калниньша в «Амур»

Короткая ссылка
Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на желание Латвийской хоккейной федерации (LHF) оспорить решение Международной федерации хоккея (IIHF) разрешить голкиперу Янису Калниньшу играть за «Амур».
Каменский назвал глупостью попытки LHF сорвать переход Калниньша в «Амур»
  • globallookpress.com
  • © Daniel Eriksson/Keystone Press Agency

«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации — полнейшая глупость. Слава богу, IIHF заняла сторону клуба и хоккеиста. Остаётся только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой. Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В IIHF ещё остаются люди, понимающие это. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян, поскольку без них они выходят половинчатыми и неинтересными», — заявил Каменский RT.

Ранее Каменский высказался о решении LHF отстранить Калниньша от сборной страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить