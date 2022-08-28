Каменский назвал глупостью попытки LHF сорвать переход Калниньша в «Амур»
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- © Daniel Eriksson/Keystone Press Agency
«К сожалению, запрет Калниньшу на вызов в сборную и дальнейшие попытки сорвать его переход со стороны местной федерации — полнейшая глупость. Слава богу, IIHF заняла сторону клуба и хоккеиста. Остаётся только повторить: спорт ни в коем случае нельзя смешивать с политикой. Отрадно, что хотя бы сейчас руководители мирового хоккея поступили согласно букве закона. Отступать от норм регламента в угоду интересам отдельных стран ни в коем случае нельзя. В IIHF ещё остаются люди, понимающие это. Точно так же, уверен, к международным соревнованиям впоследствии вернут и россиян, поскольку без них они выходят половинчатыми и неинтересными», — заявил Каменский RT.
Ранее Каменский высказался о решении LHF отстранить Калниньша от сборной страны.