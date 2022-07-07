«Показали себя»: Калниньша отстранили от выступлений за сборную Латвии из-за подписания контракта с «Амуром»

Янис Калниньш отстранён от выступлений за сборную Латвии из-за подписания годичного контракта с клубом КХЛ «Амур». В местной федерации хоккея такое решение объяснили изменениями в законодательстве страны и подчеркнули, что голкипер больше никогда не будет призываться в национальную команду, даже если вернётся домой. По мнению Александра Кожевникова, вратарь совершил сильный поступок, согласившись на переезд в Россию. А Алексей Терещенко выразил уверенность, что многих атлетов на пути в КХЛ не остановят даже жёсткие санкции.

«Понимаю, какая реакция последует»

В нынешних реалиях многие спортсмены из стран Европы не решаются на переезд в Россию, опасаясь давления на родине. А потому подписание вратарём сборной Латвии по хоккею Янисом Калниньшем годичного соглашения с клубом КХЛ «Амур» стало большим сюрпризом.

«Контракт подписан в полном соответствии с регламентом Континентальной хоккейной лиги, и мы ждём новичка на тренировочном сборе. Все процедуры пройдены, документы оформлены. Клуб на связи со стороной игрока», — сообщили в коллективе из Хабаровска.

Сам 30-летний голкипер объяснил его заботой о будущем семьи. Атлет подчеркнул, что играть на высоком уровне ему осталось недолго, а потому он не мог отвергнуть выгодное предложение.

«Это непопулярное решение, но я принял его, поскольку моя карьера больше не будет длинной. Данный вариант оказался лучшим для моей семьи и жизни после хоккея. Я взрослый человек и понимаю, какая реакция последует у людей, и как её повернут СМИ. Каждый из нас живёт своей жизнью и принимает решения, которые лучше всего подходят для нас и нашей семьи», — рассказал Калниньш в интервью Sportacentrs.

Однако это не спасло его от жёстких санкций со стороны местной федерации хоккея. Там объявили, что Янис больше не будет выступать за национальную команду в соответствии с изменениями в законодательстве страны.

«Нет нужды в дискуссиях и спекуляциях, поскольку латвийское правительство 30 апреля внесло поправки в закон о спорте, в котором чётко говорится: спортсменам и другим сотрудникам, связанным со спортом, запрещается участвовать в соревнованиях, проводимых в России и Белоруссии. Мы всегда следовали правилам и законам. Отметим, что, согласно ему, лицам, которые занимаются спортом в России или Белоруссии, будет запрещено выступать в составе латвийских сборных», — цитирует генерального секретаря Федерации хоккея Латвии Робертса Плужейса «Р-Спорт».

Более того, по его словам, даже если Калниньш вернётся домой, он больше не получит вызов в национальную команду и лишится возможности работать с ней в роли тренера или иного специалиста по окончании карьеры.

На первый взгляд столь жёсткий вердикт ударит в первую очередь по самим прибалтам, ведь они лишатся опытного надёжного вратаря. Уроженец Лимбажи в последние годы регулярно вызывался под знамёна сборной. С ней он принял участие в четырёх чемпионатах мира и Олимпийских играх в Пекине. В частности, в Китае он провёл три матча из четырёх. Всего в его активе 25 встреч под флагом Латвии в разных турнирах.

Скромный «Амур» же, в прошлом розыгрыше КХЛ занявший лишь десятое место в регулярном первенстве и не попавший в плей-офф, укрепился исполнителем высокого уровня, за плечами которого пять сезонов в лиге. Дебютировал он ещё в 2016-м в составе рижского «Динамо». Спустя два года талантливый вратарь перебрался в «Йокерит», с которым дважды пробивался в Кубок Гагарина. В общей сложности прибалт сыграл в КХЛ 199 матчей и пропустил 415 шайб.

В прошлом сезоне он отметился сразу в двух командах: шведском «Векшё Лейкерс» и финской «Таппаре». С последней Калниньш даже стал чемпионом Финляндии. Также он дважды завоёвывал золото в первенстве Латвии и один раз — в Венгрии.

«Я патриот Латвии и демонстрировал своё отношение к стране на льду»

Вместе с Янисом под удар попал другой хоккеист прибалтийской сборной Микс Индрашис. В конце июня в московском «Спартаке» сообщили о подписании с нападающим годичного соглашения. Однако спустя несколько дней спортсмен выступил с заявлением, в котором опроверг эту информацию.

«Спартак» недоволен моим отказом играть в России, отсюда и такое поведение с их стороны. Я патриот Латвии и всегда демонстрировал своё отношение к стране на льду, в свитере сборной на девяти чемпионатах мира подряд», — приводит слова форварда Sport24.

Но в клубе продолжают настаивать: контракт подписан согласно регламенту и зарегистрирован в центральном информационном бюро КХЛ. В случае же отказа Индрашиса от исполнения своих обязательств ему предстоит выплатить столичному коллективу компенсацию.

К сожалению, пример Калниньша не является в европейском спорте единственным прецедентом подобного рода. Так, польского футболиста Мацея Рыбуса отстранили от игр за сборную после того, как он на правах свободного агента пополнил состав «Спартака». Не было принято во внимание, что защитник провёл в России большую часть карьеры и женат на уроженке Северной Осетии Лане Байматовой, с которой воспитывает двоих сыновей.

Пострадал и шведский баскетболист Йонас Йеребко, в марте подписавший соглашение с ЦСКА. После этого в местной федерации подчеркнули, что для одного из самых сильных игроков страны «нет условий» представлять национальную команду.

«Поступок Калниньша вызывает безграничное уважение»

Опрошенные RT эксперты остались в недоумении от отстранения Калниньша и восхитились его мужеством. Так, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников призвал создать для хоккеиста в России все условия, чтобы он мог не беспокоиться о своей дальнейшей судьбе.

«Нельзя забывать, проблема заключается не в одном Янисе. Дома у него наверняка остались родители и другие родственники, которые могут подвергнуться травле. Человека нужно поддержать. Меня не удивляет уже ничего. Подлецов хватает везде. В Прибалтике так воспитывали своих детей. Поэтому просто не понимаю, как у Яниса хватило воли, чтобы отправиться в Россию. Это очень сильный поступок. Повторюсь, в России должны помочь ему, чтобы все поняли: своих не бросаем. И здесь речь не идёт о тех хоккеистах, которые сегодня приехали, а завтра уехали», — подчеркнул Кожевников.

По его словам, нынешняя политическая ситуация стала лакмусовой бумажкой для легионеров и продемонстрировала их человеческие качества. А забывать о заявлениях и поступках некоторых из них ни в коем случае нельзя.

«Например, канадцы лояльно относятся к России и не торопятся разрывать контракты с клубами КХЛ. Многие из них продолжают у нас выступать, хотя в руководстве страны относятся к России не лучшим образом. Что касается Европы, это совершенно другая тема... Они показали себя, и веры никому нет. Люди боятся всего, а принципов у них и не было. И когда такие легионеры захотят вернуться, мы должны вспомнить, как они отнеслись к нам в непростой момент. А то, выходит, мы постоянно всех прощаем», — добавил Кожевников.

В свою очередь трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко признался, что не удивлён произошедшим с Калниньшем.

«Больные люди и идиоты. По-другому я сказать не могу. К сожалению, Янису не стоит ждать поддержки и от IIHF, которая могла бы осудить подобные решения национальных федераций. Им не хватит мужественности, чтобы выступить с таким предложением. О чём говорить, если Россию бессрочно отстранили от всех соревнований и не приняли никаких апелляций. Я не понимаю, как так можно. А поступок Калниньша вызывает безграничное уважение. Причём обратите внимание, он поехал далеко не в топ-клуб», — заявил Терещенко.

Однако, по его мнению, даже жёсткий поступок Федерации хоккея Латвии не станет препятствием для иностранцев на пути к КХЛ.

«Ситуация у всех разная. Кто-то боится и тщательно взвесит все за и против, а кому-то всё равно. Уверен, многие не обратят внимание на возможные последствия. Нам же следует относиться к происходящему спокойно. У кого есть желание играть в России — милости просим. Но на Европу сейчас становится противно смотреть», — признался Терещенко.