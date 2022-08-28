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Терещенко: некоторые иностранцы могут последовать примеру Калниньша и приехать в КХЛ

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко высказался о переходе латвийского вратаря Яниса Калниньша в «Амур».
Терещенко: некоторые иностранцы могут последовать примеру Калниньша и приехать в КХЛ
  • globallookpress.com
  • © Jonas Ljungdahl/Keystone Press Agency

«Думаю, в «Амуре» были уверены, что всё закончится хорошо. Да, Калниньша отстранили от сборной, но, играя за неё, на жизнь себе не заработаешь. Выступление за клуб — это его работа. Ему необходимо зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. На мой взгляд, некоторые иностранцы могут последовать его примеру и приехать в КХЛ, несмотря на обструкцию на родине», — заявил Терещенко RT.

Ранее Терещенко отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) одобрить переход Калниньша в «Амур».

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