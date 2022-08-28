Терещенко: IIHF не могла согласиться с доводами LHF и запретить Калниньшу выходить на лёд
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«Что же касается Яниса, то, с другой стороны, у IIHF не было иного выхода. Они просто не имеют права согласиться с доводами латышей и запретить человеку выходить на лёд. На каком основании это делать? И тут не играет роли, о какой стране идёт речь. Если бы IIHF приняла другое решение, начался бы форменный хаос. Все буквы закона оказались бы перечёркнуты, хотя федерация и так на них наплевала», — рассказал Терещенко RT.
Ранее Терещенко заявил, что IIHF должна финансово ответить перед Россией.