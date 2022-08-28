Терещенко считает, что Международная федерация хоккея должна финансово ответить перед Россией

Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна финансово ответить перед Россией.

«Надеюсь, данная ситуация и положительный вердикт IIHF по делу Калниньша станет прецедентом. Потому что до того международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово. Ведь если взять юниорский и молодёжный чемпионаты мира, мы теряем целое поколение», — заявил Терещенко RT.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на желание Латвийской хоккейной федерации (LHF) оспорить решение IIHF разрешить голкиперу Янису Калниньшу играть за «Амур».