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Терещенко считает, что Международная федерация хоккея должна финансово ответить перед Россией

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко считает, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна финансово ответить перед Россией.
Терещенко считает, что Международная федерация хоккея должна финансово ответить перед Россией
  • globallookpress.com
  • © Claudio Thoma/Keystone Press Agency

«Надеюсь, данная ситуация и положительный вердикт IIHF по делу Калниньша станет прецедентом. Потому что до того международная федерация совершала только противозаконные поступки. И за них она должна ответить перед Россией финансово. Ведь если взять юниорский и молодёжный чемпионаты мира, мы теряем целое поколение», — заявил Терещенко RT.

Ранее вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский отреагировал на желание Латвийской хоккейной федерации (LHF) оспорить решение IIHF разрешить голкиперу Янису Калниньшу играть за «Амур».

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