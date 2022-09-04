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Двукратный чемпион мира по хоккею Сёмин стал президентом «Сокола»

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Двукратный чемпион мира Александр Сёмин стал президентом клуба Высшей хоккейной лиги «Сокол».
Двукратный чемпион мира по хоккею Сёмин стал президентом «Сокола»
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

«В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу», — приводит слова Сёмина пресс-служба хоккейного клуба на официальном сайте.

38-летний спортсмен провёл 650 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», набрав 517 (239+278) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Сёмин провёл 242 матча, выступая за «Витязь», «Торпедо» и магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

Ранее Даниэль Мильштейн, агент российского нападающего Евгения Свечникова, сообщил, что хоккеист согласовал контракт с «Сан-Хосе Шаркс».

 

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