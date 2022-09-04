Двукратный чемпион мира по хоккею Сёмин стал президентом «Сокола»

Двукратный чемпион мира Александр Сёмин стал президентом клуба Высшей хоккейной лиги «Сокол».

«В клубе передо мной будет стоять задача идти только вперёд, показывать лучшие результаты и сделать всё лучше, чем было до этого. Я думаю, в этом состоит моя главная цель. Также буду заниматься привлечением внебюджетных средств в клуб, чтобы улучшить его работу», — приводит слова Сёмина пресс-служба хоккейного клуба на официальном сайте.

38-летний спортсмен провёл 650 матчей в Национальной хоккейной лиге в составе «Вашингтон Кэпиталз», «Каролина Харрикейнз» и «Монреаль Канадиенс», набрав 517 (239+278) очков.

В Континентальной хоккейной лиге Сёмин провёл 242 матча, выступая за «Витязь», «Торпедо» и магнитогорский «Металлург», в составе которого выиграл Кубок Гагарина в 2016 году.

Ранее Даниэль Мильштейн, агент российского нападающего Евгения Свечникова, сообщил, что хоккеист согласовал контракт с «Сан-Хосе Шаркс».